У Зеленського хочуть спростити звільнення держслужбовців – Нефьодов

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що Офіс президента готує законопроект про спрощення процедури працевлаштування та звільнення державних службовців.

Глава Держмитслужби наголосив, що зміни до закону про держслужбу необхідні для оновлення реформованої митної служби, адже зараз цей закон не дозволяє легко брати на роботу і звільняти співробітників, які у будь-який момент можуть "піти на лікарняний і де-факто перебувати там вічно", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Зараз ми напрацювали спільно з Офісом президента законопроект (я сподіваюся, що його буде внесено як першочерговий) щодо того, щоб спростити питання звільнення та найму на держслужбу,

– прокоментував можливість звільнення голів низки регіональних митниць Нефьодов.

Максим Нефьодов зазначив, що до теперішнього часу позбувся посади лише один із керівників митниць, звільнення яких вимагав президент Володимир Зеленський.

Варто уточнити, що мовиться про голову Львівської митниці.