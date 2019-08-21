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      В Зеленского хотят упростить увольнение госслужащих

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      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / Фото з відкритих джерел

      Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что Офис Президента готовит законопроект об упрощении процедуры трудоустройства и увольнения государственных служащих.

      Глава Гостаможслужбы отметил, что изменения в законе о госслужбе необходимы для обновления реформированной таможенной службы, ведь сейчас этот закон не позволяет легко брать на работу и увольнять сотрудников, которые в любой момент могут "уйти на больничный и де-факто находиться там вечно", сообщает "Интерфакс-Украина".

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      Сейчас мы разработали совместно с Офисом Президента законопроект (я надеюсь, что он будет внесен как первоочередной) о том, чтобы упростить вопрос увольнения и найма на госслужбу,
      – прокомментировал возможность освобождения глав ряда региональных таможен Нефедов.

      Максим Нефедов отметил, что до настоящего времени лишился должности только один из руководителей таможен, освобождения которых требовал президент Владимир Зеленский. Речь идет о главе Львовской таможни.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Максим Нефедов Государственная таможенная служба Офіс Президента
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