23:02
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Нефьодов назвав найбільших контрабандистів в Україні

      1631 Читать новость на русском
      Максим Нефьодов
      Максим Нефьодов / euromaidanpress.com

      Керівник новоствореної Державної митної служби Максим Нефьодов вважає, що одним з його завдань на посаді є пошук покрокового механізму, який дозволить зменшити корупцію, а згодом і знищити її. На цьому шляху в нього може бути чимало ворогів, але саме це й означатиме, що реформи діють.

      Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко.

      Цікаво! Чому Нефьодов хотів очолити митницю: ексклюзивний коментар чиновника

      Зазначимо, що ведучий програми Денис Бігус попросив Нефьодова назвати п'ять найбільших українських контрабандистів. 

      "Пан Альперін, наприклад. Пан Амінєв, пан Шерман. Хммм... Бачите, я ще недосвідчений митник. Пан Фірманюк", – відповів Нефьодов.

      А п'ятий... Я чув багато прізвищ на Західній Україні, але я їх не згадаю. У мене є папірчик, я записую їх. Чесно. Я ж маю дізнаватись про них. Це люди, яких принаймі преса пов'язує із митними порушеннями,
      –  додав він.

      "Я не правоохоронець, я не хочу кидатися просто звинуваченнями. Все-таки державний службовець має за це відповідати. Але в пресі я чув про цих людей не добре", – наголосив чиновник. 

      Що відомо про Максима Нефьодова? Був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У міністерстві він відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.

      До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity. Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".

      Крім цього, Нефьодов запевнив, що навіть з такими людьми його завдання – не створити умови, аби їх знищили та вони пропали. А поступово зменшити поле для порушень й перевести "чорний" бізнес в "сірий", а "сірий" – у "білий".

      blog_ava
      У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо на цей момент – фото, відео
      сьогодні
      11507
      Теги: Новини України Максим Нефьодов Державна митна служба Контрабанда
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      сьогодні , 22:45 Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      201
      "Динамо" програє після першого тайму у матчі проти "Брюгге": відео голу
      сьогодні , 22:26 "Динамо" програє після першого тайму у матчі проти "Брюгге": відео голу
      216
      Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:01 Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 427
      Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      сьогодні , 22:00 Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      Антон Голобородько 781
      Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      сьогодні , 20:00 Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      Анастасія Кримова 842
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук