Нефьодов назвав найбільших контрабандистів в Україні

Керівник новоствореної Державної митної служби Максим Нефьодов вважає, що одним з його завдань на посаді є пошук покрокового механізму, який дозволить зменшити корупцію, а згодом і знищити її. На цьому шляху в нього може бути чимало ворогів, але саме це й означатиме, що реформи діють.

Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко.

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Зазначимо, що ведучий програми Денис Бігус попросив Нефьодова назвати п'ять найбільших українських контрабандистів.

"Пан Альперін, наприклад. Пан Амінєв, пан Шерман. Хммм... Бачите, я ще недосвідчений митник. Пан Фірманюк", – відповів Нефьодов.

А п'ятий... Я чув багато прізвищ на Західній Україні, але я їх не згадаю. У мене є папірчик, я записую їх. Чесно. Я ж маю дізнаватись про них. Це люди, яких принаймі преса пов'язує із митними порушеннями,

– додав він.

"Я не правоохоронець, я не хочу кидатися просто звинуваченнями. Все-таки державний службовець має за це відповідати. Але в пресі я чув про цих людей не добре", – наголосив чиновник.

Що відомо про Максима Нефьодова? Був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У міністерстві він відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.



До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity. Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".

Крім цього, Нефьодов запевнив, що навіть з такими людьми його завдання – не створити умови, аби їх знищили та вони пропали. А поступово зменшити поле для порушень й перевести "чорний" бізнес в "сірий", а "сірий" – у "білий".