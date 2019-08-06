Нефедов назвал крупнейших контрабандистов в Украине

Руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Максим Нефедов считает, что одной из его задач на посту является поиск пошагового механизма, который позволит уменьшить коррупцию, а впоследствии и уничтожить ее. На этом пути у него может быть немало врагов, но именно это и будет означать, что реформы действуют.

Такое мнение он высказал в эфире 24 Канала в программе "Он воно як" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко.

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Отметим, что ведущий программы Денис Бигус попросил Нефедова назвать пять крупнейших украинских контрабандистов.

"Господин Альперин, например. Господин Аминев, господин Шерман. Хммм... Видите, я еще неопытный таможенник. Господин Фирманюк", – ответил Нефедов.

А пятый... Я слышал много фамилий на Западной Украине, но я их не вспомню. У меня есть бумажка, я записываю их. Честно. Я же должен узнавать о них. Это люди, которых по крайней мере пресса связывает с таможенными нарушениями,

– добавил он.

"Я не правоохранитель, я не хочу бросаться просто обвинениями. Все-таки государственный служащий должен за это отвечать. Но в прессе я слышал об этих людях не хорошее", – подчеркнул чиновник.

Что известно о Максиме Нефедове?

Был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В министерстве он отвечал за реформу публичных закупок, в том числе внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro.



До назначения в правительство был директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Также Нефедов является руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".

Кроме этого, Нефедов заверил, что даже с такими людьми его задача – не создать условия, чтобы их уничтожили и они пропали. А постепенно уменьшить поле для нарушений и перевести "черный" бизнес в "серый", а "серый" – "белый".