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      Нефедов назвал крупнейших контрабандистов в Украине

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      Максим Нефедов
      Максим Нефедов / euromaidanpress.com

      Руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Максим Нефедов считает, что одной из его задач на посту является поиск пошагового механизма, который позволит уменьшить коррупцию, а впоследствии и уничтожить ее. На этом пути у него может быть немало врагов, но именно это и будет означать, что реформы действуют.

      Такое мнение он высказал в эфире 24 Канала в программе "Он воно як" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко.

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      Отметим, что ведущий программы Денис Бигус попросил Нефедова назвать пять крупнейших украинских контрабандистов.

      "Господин Альперин, например. Господин Аминев, господин Шерман. Хммм... Видите, я еще неопытный таможенник. Господин Фирманюк", – ответил Нефедов.

      А пятый... Я слышал много фамилий на Западной Украине, но я их не вспомню. У меня есть бумажка, я записываю их. Честно. Я же должен узнавать о них. Это люди, которых по крайней мере пресса связывает с таможенными нарушениями,
      – добавил он.

      "Я не правоохранитель, я не хочу бросаться просто обвинениями. Все-таки государственный служащий должен за это отвечать. Но в прессе я слышал об этих людях не хорошее", – подчеркнул чиновник.

      Что известно о Максиме Нефедове?
      Был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В министерстве он отвечал за реформу публичных закупок, в том числе внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro.

      До назначения в правительство был директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. Также Нефедов является руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".

      Кроме этого, Нефедов заверил, что даже с такими людьми его задача – не создать условия, чтобы их уничтожили и они пропали. А постепенно уменьшить поле для нарушений и перевести "черный" бизнес в "серый", а "серый" – "белый".

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      Теги: Новости Украины Контрабанда Государственная таможенная служба Максим Нефедов
      Источник: 24 канал
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