Чому Нефьодов хотів очолити митницю: ексклюзивний коментар чиновника

Максим Нефьодов, який нещодавно став керівником нової Державної митної служби, вважає, що митниця належить до однієї з двох сфер в Україні, де з часів Майдану спостерігається лише незначний прогрес. Тож він вирішив податися на конкурс, аби реформувати цю структуру.

Про це він розповів у ефірі 24 каналу в програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко.

Важливо! В Україні стартувала реформа митниці: які плани в Нефьодова

За його словами, однією з таких сфер є створення Служби фінансових розслідувань й вирішення всього комплексу питань слідства, прокуратури, судового процесу тощо.

Друга – це фіскальний блок. Тобто митниця та податкова. Саме вони є основним джерелом для скарг бізнесу,

– наголосив Нефьодов.

І пояснив, що йому запропонувала податися на конкурс на голову митної служби міністр фінансів Оксана Маркарова. Саме вона, власне, й проштовхала реформу поділу ДФС на дві служби та створення їх з нуля.

Що треба знати про поділ Державної фіскальної служби?Рішення про розподіл ДФС на митну і податкову служби було ухвалене Кабміном ще 18 грудня 2018 року, а вже 6 березня 2019 року було затверджено відповідне положення. Таким чином, ДФС було розділено на дві окремі структури.



20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на посади голів двох нових служб. Державну податкову службу очолив юрист Сергій Верланов терміном на 5 років з моменту початку виконання обов'язків.



Втім, конкурс на пост очільника Держмитної служби було призупинено за рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва. 24 червня Шостий апеляційний адміністративний суд відновив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

"Я був переконаний, що туди прийдуть всі партнери великих юридичних компаній, спеціалісти по податках й митах з "великої четвірки" (4 провідні міжнародні консалтингові фірми – 24 канал). Але вони, очевидно, не прийшли.", – підсумував Нефьодов.

Що відомо про Максима Нефьодова

► Був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України. У міністерстві він відповідав за реформу публічних закупівель, у тому числі впровадження електронних тендерів в рамках проекту ProZorro.

► До призначення в уряд був директором українського офісу фонду прямих інвестицій Icon Private Equity.

► Також Нефьодов є керівником громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки".