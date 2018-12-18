Відбудеться поділ Державної фіскальної служби: що ми отримаємо натомість

Кабінет міністрів України ухвалив з доопрацюванням постанову, за якою відбудеться поділ Державної фіскальної служби на Державну податкову та Державну митну служби.

За інформацією прес-служби відомства, проект постанови, що до складу Державної податкової служби входитимуть підрозділи податкової міліції, а щодо Державної митної, то це будуть окремі центральні органи виконавчої влади.

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Додамо, що уряд спрямовуватиме та координуватиме діяльність цих служб через міністра фінансів України. Крім того, для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість і підзвітність роботи податкових і митних органів,

– пояснив такий крок Верланов.

Як підкреслюють в Уряді, вищезазначена постанова враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду та завдання, визначені Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

Конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

Нагадаємо, на початку січня 2017 року народний депутат від "Самопомочі" Тетяна Острікова заявила, що згідно зі змінами до податкового кодексу податкова міліція опинилася поза законом. За її словами, планували, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення фінансової поліції