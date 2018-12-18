Произойдет разделение Государственной фискальной службы: что мы получим взамен

Кабинет министров Украины принял с доработкой постановление, по которому состоится разделение Государственной фискальной службы на государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

По информации пресс-службы ведомства, проект постановления, что в состав Государственной налоговой службы будут входить подразделения налоговой милиции, а по Государственной таможенной, то это будут отдельные центральные органы исполнительной власти.

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Добавим, что правительство будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов Украины. Кроме того, для реорганизации ДФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Разделение ДФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ДФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов,

– объяснил такой шаг Верланов.

Как подчеркивают в Правительстве, вышеуказанное постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные Среднесрочным планом приоритетных действий Правительства до 2020 года.

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Напомним, в начале января 2017 года народный депутат от "Самопомочи" Татьяна Острикова заявила, что согласно изменениям в налоговом кодексе налоговая милиция оказалась вне закона. По ее словам, планировали, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции.