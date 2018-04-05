Эксперт отметил главный недостаток налоговой системы Украины

Налоговой системе в Украине нужно изменить "философию", чтобы стать эффективной и прозрачной.

Такое мнение высказал старший лектор Королевского колледжа в Лондоне, который исследовал налоговую систему в Украине, Марк Беренсон, сообщает "Голос Америки".

По словам исследователя, Украина страдает из-за наличия "плана выработки" у налоговиков.

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"Каждый налоговик в налоговой службе Украины получает план, требования или цель относительно того, сколько денег он должен собрать в квартал, или в год", – пояснил он.

По словам Беренсона, это приводит к тому, что к концу отчетного периода налоговики прилагают дополнительные усилия, чтобы выполнить норму. При этом жертвами вынужденного упорства налоговиков становятся именно те, кто исправно платит налоги.

Их просят платить заранее, за следующий квартал, или угрожают найти проблемы в работе таких плательщиков, если они не оплатят дополнительные средства,

– добавил исследователь.

Эксперт пояснил, что в качестве альтернативы такой системе можно использовать пример Польши. Там, по его словам, налоговая ориентируется не на заложенные в бюджет нормативы, а в обеспечение соблюдения налогового законодательства.