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      В Україні стартувала реформа митниці: які плани в Нефьодова

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      Екс-заступник міністра економіки Максим Нефьодов із 18 липня офіційно став головою Державної митної служби України. Це абсолютно новий орган, зареєстрований усього кілька днів тому.

      Відтак та податкова структура, якою останні 5 років керували такі одіозні персони, як Роман Насіров чи Мирослав Продан, пішла у небуття. Адже ДФС поділили на два окремі органи – податкову і митну служби.

      Читайте також: Як побороти контрабанду та чи зростуть після цього ціни на товари: відповідь Нефьодова

      Нова митниця мала запрацювати ще на початку року. Утім конкурс на її очільника заблокували у судах.

      Сам Максим Нефьодов змінив апартаменти у Кабміні, на скромні жовті стіни кабінету Державної митної служби. Тепер він керівник і поки що єдиний працівник новоствореної Митниці. І вже планує докорінно змінити репутацію відомства, яке на жаль, зараз асоціюється із хабарництвом та контрабандою.

      Політична воля у мене точно є. Я ж, власне, прийшов сюди все міняти. Який сенс сидіти у цьому прекрасному кабінеті із жовтими стінами, – заявив голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

      До кінця року головний митник повинен:

      1. переписати структуру митниці,
      2. переатестувати підлеглих,
      3. звільнити корупціонерів,
      4. найняти кваліфіковані кадри із бездоганною репутацією, які працюватимуть за копійки.

      "Очікувати, що ми наберемо на 6 тисяч гривень якихось супер професіоналів і супер патріотів, мені здається, трішки наївно. Вибачте, на пунктах пропуску часто навіть туалетів нема. А про кондиціонери я взагалі згадувати не хочу. І це не тільки питання комфорту, але і продуктивності праці", – наголосив Максим Нефьодов.

      нефьодов митниця
      Максим Нефьодов

      Тож обіцяє покращити і фінансове, і технічне забезпечення митників. У громадян, які перетинають митний кордон, звісно, своє бачення того, як має починатися реформа митниці.

      За обіцянками Нефьодова, за два роки митниця нагадуватиме сучасні фаст-фуди. Настільки прозорою стане митна "кухня" і швидким обслуговування. Інтегрують її в європейську систему, аби громадян і бізнес не перевіряли при перетині кордону двічі. І буде мінімізовано "людський фактор" у перевірках, зробивши систему цифровою.

      Для кардинальних реформ в цій сфері доведеться лобіювати зміни законодавства у Верховній раді, та узгоджувати їх із новим міністром фінансів. І може виникнути певний спротив реформам. Втім, подібний шлях Нефьодов вже проходив, просуваючи електронну систему державних закупівель Prozorro.

      митниця нефьодов
      Українська митниця потребує змін

      Як і електронні тендери, реформа митниці не сподобається декому з підприємців. Наприклад, власникам онлайн-магазинів, що торгують технікою, ввезеною незаконно.

      Ми можемо говорити про мінімум 5-6 мільярдів доларів, які Україна втрачає через корупційні зловживання. Це ті кошти, які можна використати на інвестиції у ті галузі економіки, які дозволять покращувати рівень зростання економіки. Тому що чим більше зростає економіка, тим більше зростає рівень заробітних плат в країні,
      – наголосив юридичний радник Transparency International Україна Максим Костецький.

      "Якщо Максу Нефьодову вдасться те, що він бажає зробити, то це зменшить так чи інакше обсяги імпорту. Зменшення імпорту завжди підтримає і вітчизняного виробника, і національну валюту, – зазначив фахівець з цінних паперів інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

      Варто зазначити, що реформа митниці є умовою, яку виставив Міжнародний валютний фонд Україні у меморандумі про співпрацю. А саме на МВФ орієнтуються іноземні інвестори, коли вирішую чи заводити гроші в українську економіку.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Корупція Максим Нефьодов Державна митна служба Державна фіскальна служба
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