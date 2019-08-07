Почему Нефедов хотел возглавить таможню: эксклюзивный комментарий чиновника

Максим Нефедов, который недавно стал руководителем новой Государственной таможенной службы, считает, что таможня относится к одной из двух сфер в Украине, где со времен Майдана наблюдается лишь незначительный прогресс. Поэтому он решил отправиться на конкурс, чтобы реформировать эту структуру.

Об этом он рассказал в эфире 24 канала в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко.

Важно! В Украине стартовала реформа таможни: какие планы у Нефедова

По его словам, одной из таких сфер является создание Службы финансовых расследований и решения всего комплекса вопросов следствия, прокуратуры, судебного процесса.

Вторая – это фискальный блок. То есть таможня и налоговая. Именно они являются основным источником для жалоб бизнеса,

– отметил Нефедов.

И объяснил, что ему предложила отправиться на конкурс руководителя таможенной службы министр финансов Оксана Маркарова. Именно она, собственно, и протолкнула реформу разделения ГФС на две службы и создание их с нуля.

Что надо знать о разделе Государственной фискальной службы?

Решение о распределении ГФС на таможенную и налоговую службы было принято Кабмином еще 18 декабря 2018 года, а уже 6 марта 2019 года было утверждено соответствующее положение. Таким образом, ГФС была разделена на две отдельные структуры.



20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности глав двух новых служб. Государственной налоговой службе возглавил юрист Сергей Верланов сроком на 5 лет с момента начала исполнения обязанностей.



Впрочем, конкурс на пост главы Гостаможенной службы был приостановлен по решению Окружного административного суда города Киева. 24 июня Шестой апелляционный административный суд возобновил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

"Я был убежден, что туда придут все партнеры крупных юридических компаний, специалисты по налогам и пошлинам из "большой четверки" (4 ведущие международные консалтинговые фирмы – 24 канал). Но они, очевидно, не пришли.", – подытожил Нефедов.

Что известно о Максиме Нефедове

► Был первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. В министерстве он отвечал за реформу публичных закупок, в том числе внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro.

► До назначения в правительство был директором украинского офиса фонда прямых инвестиций Icon Private Equity.

► Также Нефедов является руководителем общественной организации "Центр развития цифровой экономики".