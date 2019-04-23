Сергея Верланова избрали главой налоговой службы: что о нем известно

Комиссия высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабинету министров Украины назначить Сергея Верланова главой налоговой службы.

Да, 23 апреля состоялся завершающий этап конкурсного отбора на главу Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Тройка финалистов в прямом эфире представили членам комиссии свою программу развития службы в виде презентации, а затем в течение часа отвечали на вопросы представителей бизнеса, народных депутатов, экспертов, демонстрируя профессиональные знания, лидерские качества, организационные навыки и стрессоустойчивость,

– говорится в сообщении.

В результате победу одержал Сергей Верланов. Он получил 16,45 баллов. Его соперник Сергей Петухов набрал 13,54 балла, еще один, Дмитрий Алексеенко, не набрал баллов, достаточных для рейтинговой оценки.

Что известно о Сергее Верланове?Он получил диплом магистра права в Львовском национальном университете имени Ивана Франко. В 2008 году получил научную степень кандидата юридических наук. После завершения учебы работал юрисконсультом ряда предприятий Львовской области.



В 2015 – 2017 годах был сопредседателем юридического правового комитета Американской торговой палаты в Украине. С 2016 года является членом Общественного совета добродетели, Высшей квалификационной комиссии судей Украины.



С июля 2018 года Верланов работает на должности заместителя министра финансов. На этой должности он занимается налоговой и таможенной политикой, реформой ГФС и финансовыми расследованиями.