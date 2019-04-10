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      Насиров подал в суд на Кабинет министров

      96 Читати новину українською
      Роман Насиров будет судиться с правительством
      Роман Насиров будет судиться с правительством / 24 канал

      Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров. Насирову не понравилось, что правительство объявило конкурсы на должности руководителей Государственной таможенной и Государственной налоговой служб.

      Иск Насирова поступил в Окружной административный суд Киева. В иске экс-глава ГФС просит суд признать противоправными и недействительными распоряжения Кабмина об объявлении конкурсов на должности глав ГТС и ГНС.

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      Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

      В марте 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности главы Государственной налоговой службы и главы Государственной таможенной службы. Конкурсы состоятся 16 апреля.

      А перед этим, 18 декабря 2018 года Кабмин решил разделить Государственную фискальную службу на 2 структуры. То есть, правительство постановило создать Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Это сделали для урегулирования деятельности двух служб, признания их правового статуса, основных прав и обязанностей работников.

      Что известно о скандальном Романе Насирове?Экс-глава ГФС известный участием в коррупционных схемах. Насирова подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных денег. А еще Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом-беглецом Александром Онищенко. Сотрудничество заключалось в том, что Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а Онищенко проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года Насирова арестовали, однако впоследствии он вышел на свободу, ведь его жена внесла 100 миллионов гривен залога. Кабмин уволил Насирова с должности главы ГФС, однако Окружной админсуд Киева восстановил его в должности и обязал выплатить упущенный заработок. Правда, этого так и не произошло.

      А еще Насиров собирался стать президентом Украины: баллотировался на выборах в 2019 году, однако набрал мизерное количество голосов избирателей.

      Смотрите видео о Романе Насирове:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная налоговая служба Государственная таможенная служба Судьи Кабинет Министров Украины Государственная фискальная служба Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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