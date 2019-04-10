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      Насіров подав до суду на Кабінет міністрів

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      Роман Насіров судитиметься з урядом
      Роман Насіров судитиметься з урядом / 24 канал

      Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав до суду на Кабінет міністрів. Насірову не сподобалось, що уряд оголосив конкурси на посади очільників Державної митної та Державної податкової служб.

      Позов від Насірова надійшов до Окружного адміністративного суду Києва. У позові екс-голова ДФС просить суд визнати протиправними та нечинними розпорядження Кабміну про оголошення конкурсів на посади голів ДМС та ДПС.

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      Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

      У березні 2019 року Кабмін оголосив конкурси на посади голови Державної податкової служби та голови Державної митної служби. Конкурси відбудуться 16 квітня.

      А перед цим, 18 грудня 2018 року, Кабмін вирішив розділити Державну фіскальну службу на 2 структури. Тобто, уряд постановив утворити Державну податкову та Державну митну служби України. Це зробили задля врегулювання діяльності двох служб, визнання їхнього правового статусу, основних прав та обов’язків працівників.

      Що відомо про скандального Романа Насірова? Екс-голова ДФС відомий участю в корупційних схемах. Насірова підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних грошей. А ще Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом-втікачем Олександром Онищенком. Співпраця полягала в тому, що Насірова відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а Онищенко проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, проте згодом він вийшов на свободу, адже його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Кабмін звільнив Насірова з посади голови ДФС, проте Окружний адмінсуд Києва поновив його на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток. Щоправда, цього так і не сталося.

      А ще Насіров збирався стати президентом України: балотувався на виборах у 2019 році, проте набрав мізерну кількість голосів виборців.

      Дивіться відео про Романа Насірова:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Роман Насіров Державна фіскальна служба Кабінет Міністрів України Судді Державна митна служба Державна податкова служба
      Джерело: 24 канал
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