Насіров ховав 300 тисяч доларів 3 роки: суд їх знайшов

У екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який офіційно зареєстрований кандидатом у президенти України, детективи НАБУ разом із прокурорами САП виявили рахунок у Великій Британії. Однак суд арештував 300 тисяч доларів на британських рахунках, які він раніше не вказував у деклараціях.

Шевченківський райсуд Києва розглядав клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт коштів, які знаходяться на рахунку в банку Великої Британії, пише "Центр протидії корупції".

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Прокурор Андрій Перов вимагав, щоб ці гроші заблокували на деякий час і звернулися до НАБУ із запитом про накладення арешту.

Адвокат Насірова заперечував проти задоволення клопотання. Він пояснив, що установа, в якій відкритий рахунок Насірового, не є фінансовою установою в розумінні нашого законодавства. Адвокати стверджували, що

Ця установа є брокерською, а український КПК передбачає накладення арешту в банках або фінустановах,

– зазначили адвокати Насірова.

Захист вважає, що на рахунку немає коштів Насірова в класичному розумінні, оскільки британці зазначили приблизну суму.

Сам Насіров заявив, що це не гроші, а якійсь договір, укладений ще до 2015 року,

– зазначають активісти.

Однак прокурор наголосив, що ця установа таки є фінансовою, відповідно до британського законодавства. Рахунок екс-голова ДФС відкривав шляхом внесення готівкових коштів у 2015 році.

У декларації за 2017 рік, яку Насіров подав у січні 2019 року як кандидат у президенти, у розділі "Грошові активи" вказані зазначені кошти. Однак у щорічній декларації за 2017 рік, яку Насіров подавав у лютому 2018-го ще як голова ДФС, інформації про цей рахунок у Великій Британії не було, як і у декларації за 2016 рік.

У чому звинувачують Романа Насірова? Екс-голова ДФС відомий своїми корупційними схемами. Його підозрюють у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів.



Також Насірова звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої депутат відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року чиновника заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток.

Хто такий Роман Насіров: дивіться відео