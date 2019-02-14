Насиров прятал 300 тысяч долларов 3 года: суд их нашел

У экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины, детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили счет в Великобритании. Однако суд арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах, которые он ранее не указывал в декларациях.

Шевченковский райсуд Киева рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте средств, которые находятся на счете в банке Великобритании, пишет "Центр противодействия коррупции".

Читайте также: "Надо освежиться": Насирова облили водой в прямом эфире (видео)

Прокурор Андрей Перов требовал, чтобы эти деньги заблокировали на некоторое время и обратились к НАБУ с запросом о наложении ареста.

Адвокат Насирова возражал против удовлетворения ходатайства. Он пояснил, что учреждение, в котором открыт счет Насирова, не является финансовым учреждением в понимании нашего законодательства. Адвокаты утверждали, что:

Это учреждение является брокерским, а украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях,

– отметили адвокаты Насирова.

Защита считает, что на счету нет средств Насирова в классическом понимании, поскольку британцы отметили примерную сумму.

Сам Насиров заявил, что это не деньги, а какой-то договор, заключенный еще до 2015 года,

– отмечают активисты.

Однако прокурор отметил, что это учреждение таки является финансовым, в соответствии с британским законодательством. Счет экс-председатель ГФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

В декларации за 2017 год, которую Насиров подал в январе 2019 года, как кандидат в президенты, в разделе "Денежные активы" указаны эти средства. Однако в ежегодной декларации за 2017 год, которую Насиров подавал в феврале 2018-го еще как председатель ДФС, информации об этом счете в Великобритании не было, как и в декларации за 2016 год.

В чем обвиняют Романа Насирова? Экс-глава ГФС известен своими коррупционными схемами. Его подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств.



Также Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого депутат переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года чиновника арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности председателя ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок.

Кто такой Роман Насиров: смотрите видео