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      Насиров прятал 300 тысяч долларов 3 года: суд их нашел

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      Насиров прятал 300 тысяч долларов 3 года: суд их нашел
      Насиров прятал 300 тысяч долларов 3 года: суд их нашел / Фото из открытых источников

      У экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины, детективы НАБУ вместе с прокурорами САП обнаружили счет в Великобритании. Однако суд арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах, которые он ранее не указывал в декларациях.

      Шевченковский райсуд Киева рассматривал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте средств, которые находятся на счете в банке Великобритании, пишет "Центр противодействия коррупции".

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      Прокурор Андрей Перов требовал, чтобы эти деньги заблокировали на некоторое время и обратились к НАБУ с запросом о наложении ареста.

      Адвокат Насирова возражал против удовлетворения ходатайства. Он пояснил, что учреждение, в котором открыт счет Насирова, не является финансовым учреждением в понимании нашего законодательства. Адвокаты утверждали, что:

      Это учреждение является брокерским, а украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях,
      – отметили адвокаты Насирова.

      Защита считает, что на счету нет средств Насирова в классическом понимании, поскольку британцы отметили примерную сумму.

      Сам Насиров заявил, что это не деньги, а какой-то договор, заключенный еще до 2015 года,
      – отмечают активисты.

      Однако прокурор отметил, что это учреждение таки является финансовым, в соответствии с британским законодательством. Счет экс-председатель ГФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

      В декларации за 2017 год, которую Насиров подал в январе 2019 года, как кандидат в президенты, в разделе "Денежные активы" указаны эти средства. Однако в ежегодной декларации за 2017 год, которую Насиров подавал в феврале 2018-го еще как председатель ДФС, информации об этом счете в Великобритании не было, как и в декларации за 2016 год.

      В чем обвиняют Романа Насирова? Экс-глава ГФС известен своими коррупционными схемами. Его подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств.

      Также Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого депутат переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.

      В марте 2017 года чиновника арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности председателя ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок.

      Кто такой Роман Насиров: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Коррупция Судьи Великобритания Деньги Криминальные новости Роман Насиров
      Источник: 24 Канал
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