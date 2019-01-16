Скандальний Насіров подав документи у ЦВК для участі у виборах президента

У середу, 16 січня, екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації його кандидатом на вибори президента України.

Про це повідомив речник ЦВК Костянтин Хівренко.

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Насіров прийшов у ЦВК близько 16:45 та зареєструвався як самовисуванець.

Упродовж 5 днів Центральна виборча комісія має розглянути його заяву і зареєструвати кандидатом у Президенти, або відмовити.

Що відомо про Романа Насірова: дивіться відео

Хто такий Роман Насіров? Підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. 31 січня Кабмін звільнив його з посади голови ДФС, а вже 11 грудня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва поновив Насірова на посаді та зобов'язав виплатити упущений заробіток.

Нагадаємо, на сьогодні офіційно зареєстрованими в ЦВК кандидатами на посаду президента України є 8 осіб.



Претенденти на посаду глави держави можуть подавати документи у ЦВК до 3 лютого, а реєстрація має закінчитися до 8 лютого. Тож 9 лютого українці знатимуть остаточний список осіб, які претендуватимуть на президентське крісло.



31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо ухвалять рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.