Скандальный Насиров подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

В среду, 16 января, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборы президента Украины.

Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко.

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Насиров пришел в ЦИК около 16:45 и зарегистрировался как самовыдвиженец.

В течение 5 дней Центральная избирательная комиссия должна рассмотреть его заявление и зарегистрировать кандидатом в Президенты или отказать.

Что известно о Романе Насирове: смотрите видео

Кто такой Роман Насиров?Подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которого Насиров отсрочивал рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности главы ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности и обязал выплатить упущенный заработок.

Напомним, на сегодня официально зарегистрированными в ЦИК кандидатами на пост президента Украины являются 8 человек.



Претенденты на должность главы государства могут подавать документы в ЦИК до 3 февраля, а регистрация должна закончиться до 8 февраля. Поэтому 9 февраля украинцы будут знать окончательный список лиц, которые будут претендовать на президентское кресло.



31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если примут решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.