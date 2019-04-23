Сергія Верланова обрали головою податкової служби: що про нього відомо

Комісія вищого корпусу державної служби рекомендувала Кабінету міністрів України призначити Сергія Верланова очільником податкової служби.

Так, 23 квітня відбувся кінцевий етап конкурсного відбору на главу Державної податкової служби. Про це інформує прес-служба Мінфіну.

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Трійка фіналістів у прямому ефірі представили членам комісії свою програму розвитку служби у вигляді презентації, а потім протягом години відповідала на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів, демонструючи фахові знання, лідерські якості, організаційні навички та стресостійкість,

– мовиться у повідомленні.

В результаті перемогу здобув Сергій Верланов. Він отримав 16,45 балів. Його суперник Сергій Петухов набрав 13,54 бала, ще один, Дмитро Олексієнко, не набрав балів, достатніх для рейтингового оцінювання.

Що відомо про Сергія Верланова? Він здобув диплом магістра права у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2008 році отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. Після завершення навчання працював юрисконсультом низки підприємств на Львівщині.



У 2015 – 2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської торгової палати в Україні. З 2016 року є членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.



Від липня 2018 року Верланов працює на посаді заступника міністра фінансів. На цій посаді він займається податковою та митною політикою, реформою ДФС і фінансовими розслідуваннями.