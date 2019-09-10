Рада решила изменить закон о перезагрузке власти: увольнять чиновников будет проще

Верховная Рада Украины 10 августа во время пленарного заседания поддержала проект закона 1066 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти". "За" проголосовали 273 депутата.

"Против" голоса отдали 23 депутата, 38 воздержались, а 45 вообще не голосовали.

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Что именно меняет законопроект 1066?

В пояснительной записке к законопроекту говорится: "Предложенные изменения касаются ограничения действия законодательства о труде на государственной службе".

То есть, принимать на государственную службу чиновников и (что важнее) увольнять их будет легче.

Цель изменений:

► Повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов своей деятельности.

► Устранение лишних промежуточных органов обжалования (не считая судебного).

► Введение контрактной государственной службы.

► Делегирование полномочий по оценке работы чиновников Кабинета Министров Украины.

В этот же день, 10 августа, Рада дала старт изменениям в Налоговый кодекс относительно процесса детенизации расчетов.