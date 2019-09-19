Рада со скандалом отправила законопроект о прослушке нардепов на доработку

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Он предусматривает отмену так называемых "правок Лозового", а также предоставит право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.

Решение поддержали 242 народных депутата. Этому предшествовал конфликт. Разумков дважды останавливал голосование за принятие законопроекта в целом.

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Второй спикер сделал это, как считает оппозиция, слишком поздно. Система "Рада" уже зафиксировала результаты – 196 голосов.

Затем Дмитрий Разумков дал время высказаться представителям фракций. После обсуждения народные избранники отправили законопроект на повторное второе чтение.

Больше всего нардепы обсуждали правки, которые касаются права обыскивать и прослушивать народных избранников.

Какие изменения предусматривает законопроект?

Отмена "правок Лозового". Они касались сроков досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы, возможности обжаловать уведомление о подозрении и тому подобное.

Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получат право самостоятельно проводить прослушивания во время негласных следственных и розыскных действий.

Из Уголовного процессуального кодекса и закона о статусе народного депутата предлагают убрать нормы, запрещающие без согласия Верховной Рады осуществлять обыск нардепа, осматривать его личные вещи и багаж, транспорт, жилые и служебные помещения.

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Почему хотят отменить "правки Лозового"?Инициатором изменений в Уголовный процессуальный кодекс был депутат-радикал Андрей Лозовой. Поэтому они получили название "поправки Лозового" и вступили в силу 15 марта 2018 года.



Этими положениями ограничивались сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны были установить причастность подозреваемого к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести – 12 месяцев, а уголовного проступка – 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в эти сроки уголовное производство надо было закрыть. Лишь в исключительных случаях следователь мог попросить суд продлить сроки расследования.



29 августа Президент Зеленский подал на рассмотрение Рады проект закона, согласно которому "правки Лозового" будут отменены. По его мнению, следствием принятия "поправок Лозового" стало введение искусственных процессуальных препятствий для расследования преступлений. Это негативно повлияло на состояние правопорядка в стране, а также на загруженность судей.