Депутаты проголосовали за законопроект об импичменте президента

Нардепы Верховной Рады 9 созыва поддержали законопроект №1012 об импичменте президента в первом чтении.

Законопроект 1012 об импичменте авторства президента Владимира Зеленского поддержали 337 депутатов Верховной Рады.

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Депутаты теперь имеют право подавать правки в законопроект. Потом Рада еще раз рассмотрит законопроект об импичменте во втором чтении и в целом.

Законопроект 1012 об импичменте еще 6 сентября одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Что предусматривает законопроект об импичменте?

Согласно документу, импичмент будет внесудебным конституционным процессом. Импичмент может быть применен в случае совершения государственной измены или другого преступления. Импичмент будет регулироваться Конституцией Украины, регламентом Рады, этим и другими законами Украины.

Основанием для инициирования импичмента является письменное представление нардепов, подписанное большинством Рады. Эти подписи отзываются. Представление должно содержать правовое обоснование необходимости создания временной следственной комиссии.

Порядок объявления импичмента президенту Украины:

представление Верховной Рады о совершенном президентом преступлении; голосование Рады за объявление начала процедуры импичмента и создание временной комиссии (необходимо 300 +1 голос); формирование временной следственной комиссии; комиссия проводит расследование факта и обстоятельств преступления; следственная комиссия готовит и подает в Раду выводы и предложения относительно проведенного расследования; рассмотрение Радой выводов комиссии с участием президента, главы и судей КСУ, председателей ВСУ и ГПУ и уполномоченной ВРУ по правам человека; Рада голосует за представление выводов ВСК и результатов обсуждения в ВСУ и КСУ (голосование тайное, нужно 300 +1 голос); ВСУ и КСУ рассматривают представление Верховной Рады; Рада принимает решение об отстранении президента с поста (голосование тайное, нужно 338 и более голосов); президент теряет полномочия после объявления об этом главы парламента.

В случае, если Рада не поддержит процедуру импичмента президента, глава парламента объявляет о прекращении процедуры и полномочий временной следственной комиссии, а еще он от имени парламента просит прощения у президента.

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