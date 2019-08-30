Зеленский обозначил неотложными 66 законопроектов: Рада поддержала все – перечень
Президент Украины Владимир Зеленский определил перечень неотложных законопроектов. Так, президент попросил Верховную Раду безотлагательно рассмотреть 66 законопроектов. Депутаты поддержали упрощенное рассмотрение их всех.
Письмо с перечнем законопроектов, неотложного рассмотрения которых просил президент, он направил председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкова. Письмо-обращение опубликованное на сайте парламента.
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Перечень неотложных законопроектов от Владимира Зеленского
- Потеря депутатом государственного финансирования в случае прогулов;
- приведение Регламента Верховной Рады в соответствие Конституции Украины;
- внесения изменений в закон о законодательной инициативе народных депутатов;
- противодействие злоупотреблению прав депутатов при законодательной процедуре;
- изменения в статью о требованиях относительно предложений и поправок к законопроектам;
- обеспечение открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады;
- внедрение электронного документооборота, связанного с избирательным процессом;
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- изменения к планированию и системности законотворческой деятельности Совета;
- приведение статуса народного депутата в соответствии конституции;
- изменения в закон о приватизации государственного и коммунального имущества;
- изменения в Таможенный кодекс Украины;
- изменения в законы об управлении безопасностью автомобильных дорог;
- изменения в законы об осуществлении габаритно-весового контроля;
- изменения в Бюджетный кодекс Украины;
- создание единой электронной системы в сфере строительства;
- совершенствования нормирования в строительстве;
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- совершенствование публичных закупок;
- введение национальной электронной транзитной системы;
- представление единой отчетности по государственному социальному страхованию;
- изменения в Налоговый кодекс Украины;
- изменения в Уголовный кодекс об уменьшении давления на бизнес;
- изменения в бюджетный кодекс о господдержке кинематографа;
- отмены закона о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации;
- совершенствование функций госрегулирования рынков финансовых услуг;
- изменения в Налоговый комплекса о детенизации расчетов в сферах торговли и услуг;
- изменения о детенизации расчетов в закон о застоосування регистраторов расчетных операций в соответствующих сферах;
- изменения в законы о введении единого счета для уплаты налогов и сборов;
- изменения в Налоговый кодекс о введении единого счета для уплаты налогов и сборов;
- изменения в законы о люстрации;
- отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины;
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- изменения в законы о защите прав потребителей Финансовых услуг;
- изменения в законы о государственном регулировании космической деятельности;
- изменения в законы о стимулировании инвестиционной деятельности;
- государственная поддержка иностранных кинопроизводителей, которые снимают кино в Украине;
- изменения в закон о лицензировании перечня видов хозяйственной деятельности;
- совершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности;
- изменения в законы о совершенствовании правовой охраны географических названий;
- изменения в законы о совершенствовании охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий;
- изменения в некоторые законы, связанные с законом о стандартизации;
- изменения в законы об использовании ядерной энергии;
- законопроект о концессии;
- проект закона об аренде государственного и коммунального имущества;
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- изменения в Бюджетный кодекс о среднесрочном планировании развития и содержание дорог общего пользования;
- изменения в закон об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины;
- изменения в законы об усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации;
- изменения в законы об ускорении дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.
Еще 19 законопроектов, которые предусматривают изменения в Конституцию Украины
- законопроект об импичменте;
- уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы;
- введение дополнительных пидства для досрочного прекращения полномочий народного депутата;
- изменения в Конституцию о консультативных, совещательных и других вспомогательные органы Совета;
- изменения в Конституцию об уполномоченных Верховной Рады;
- изменения в Конституцию относительно законодательной инициативы народа,
- закрепление полномочий президента о создании регуляторных органов и НАБУ, назначение и уольнение директоров НАБУ и ГБР;
- изменения в Конституцию об отмене адвокатской монополии;
- изменения в закон о Высшем антикоррупционном суду;
- отсрочка штрафов за "евробляхи";
- изменения в закон о предотвращении коррупции про ее обличителей;
- первоочередные меры по реформированию органов прокуратуры;
- обеспечение эффективности институционального механизма предотвращения корупуции;
- изменения в закон о деятельности Национальной гвардии;
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- изменения в закон об обороне по организации обороны государства;
- изменения в закон о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда;
- изменения в закон о деятельности органов судейского управления;
- изменения о совершенствовании положений уголовно-процессуального законодательства.
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