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      Зеленский обозначил неотложными 66 законопроектов: Рада поддержала все – перечень

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      В первый день своей работы новая Рада работала до двух ночи
      В первый день своей работы новая Рада работала до двух ночи / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский определил перечень неотложных законопроектов. Так, президент попросил Верховную Раду безотлагательно рассмотреть 66 законопроектов. Депутаты поддержали упрощенное рассмотрение их всех.

      Письмо с перечнем законопроектов, неотложного рассмотрения которых просил президент, он направил председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкова. Письмо-обращение опубликованное на сайте парламента.

      Важно: Новая Верховная Рада - самое главное: спикер, коалиция, комитеты

      Перечень неотложных законопроектов от Владимира Зеленского

      • Потеря депутатом государственного финансирования в случае прогулов;
      • приведение Регламента Верховной Рады в соответствие Конституции Украины;
      • внесения изменений в закон о законодательной инициативе народных депутатов;
      • противодействие злоупотреблению прав депутатов при законодательной процедуре;
      • изменения в статью о требованиях относительно предложений и поправок к законопроектам;

      Верховная Рада 9 созыва, первый день работы

      • обеспечение открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады;
      • внедрение электронного документооборота, связанного с избирательным процессом;

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      • изменения к планированию и системности законотворческой деятельности Совета;
      • приведение статуса народного депутата в соответствии конституции;
      • изменения в закон о приватизации государственного и коммунального имущества;
      • изменения в Таможенный кодекс Украины;
      • изменения в законы об управлении безопасностью автомобильных дорог;

      Первый день работы ВРУ 9 созыва

      • изменения в законы об осуществлении габаритно-весового контроля;
      • изменения в Бюджетный кодекс Украины;
      • создание единой электронной системы в сфере строительства;
      • совершенствования нормирования в строительстве;

      Это следует знать: Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины

      • совершенствование публичных закупок;
      • введение национальной электронной транзитной системы;
      • представление единой отчетности по государственному социальному страхованию;
      • изменения в Налоговый кодекс Украины;
      • изменения в Уголовный кодекс об уменьшении давления на бизнес;
      • изменения в бюджетный кодекс о господдержке кинематографа;
      • отмены закона о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации;
      • совершенствование функций госрегулирования рынков финансовых услуг;

      Верховная Рада, первый день работы

      • изменения в Налоговый комплекса о детенизации расчетов в сферах торговли и услуг;
      • изменения о детенизации расчетов в закон о застоосування регистраторов расчетных операций в соответствующих сферах;
      • изменения в законы о введении единого счета для уплаты налогов и сборов;
      • изменения в Налоговый кодекс о введении единого счета для уплаты налогов и сборов;
      • изменения в законы о люстрации;
      • отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины;

      К слову: Рада изменила порядок освещения своей работы и закрыла сессию

      • изменения в законы о защите прав потребителей Финансовых услуг;
      • изменения в законы о государственном регулировании космической деятельности;
      • изменения в законы о стимулировании инвестиционной деятельности;
      • государственная поддержка иностранных кинопроизводителей, которые снимают кино в Украине;
      • изменения в закон о лицензировании перечня видов хозяйственной деятельности;
      • совершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности;
      • изменения в законы о совершенствовании правовой охраны географических названий;

      В первый день работы депутаты Рады работали до второго ночи

      • изменения в законы о совершенствовании охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий;
      • изменения в некоторые законы, связанные с законом о стандартизации;
      • изменения в законы об использовании ядерной энергии;
      • законопроект о концессии;
      • проект закона об аренде государственного и коммунального имущества;

      Читайте также: В день своего формирования новый Кабмин сразу же собрался на первое заседание

      • изменения в Бюджетный кодекс о среднесрочном планировании развития и содержание дорог общего пользования;
      • изменения в закон об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины;
      • изменения в законы об усовершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации;
      • изменения в законы об ускорении дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности.

      Еще 19 законопроектов, которые предусматривают изменения в Конституцию Украины

      • законопроект об импичменте;
      • уменьшение количества депутатов Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы;
      • введение дополнительных пидства для досрочного прекращения полномочий народного депутата;
      • изменения в Конституцию о консультативных, совещательных и других вспомогательные органы Совета;
      • изменения в Конституцию об уполномоченных Верховной Рады;
      • изменения в Конституцию относительно законодательной инициативы народа,

      Верховная Рада, первый день

      • закрепление полномочий президента о создании регуляторных органов и НАБУ, назначение и уольнение директоров НАБУ и ГБР;
      • изменения в Конституцию об отмене адвокатской монополии;
      • изменения в закон о Высшем антикоррупционном суду;
      • отсрочка штрафов за "евробляхи";
      • изменения в закон о предотвращении коррупции про ее обличителей;
      • первоочередные меры по реформированию органов прокуратуры;
      • обеспечение эффективности институционального механизма предотвращения корупуции;
      • изменения в закон о деятельности Национальной гвардии;

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      • изменения в закон об обороне по организации обороны государства;
      • изменения в закон о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда;
      • изменения в закон о деятельности органов судейского управления;
      • изменения о совершенствовании положений уголовно-процессуального законодательства.

      Неотложные инициативы Зеленского: смотрите фото

      Как депутаты до двух ночи работали: смотрите видео

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Новый Таможенный кодекс Налоговый кодекс Импичмент Открытие Верховной Рады Верховная Рада Президент Украины Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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