04:26
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Зеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік

      420 Читать новость на русском
      У перший день своєї роботи нова Рада працювала до другої ночі
      У перший день своєї роботи нова Рада працювала до другої ночі / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський визначив перелік невідкладних законопроектів. Так, президент попросив Верховну раду невідкладно розглянути 66 законопроектів. Депутати підтримали спрощений розгляд їх усіх.

      Лист з переліком законопроектів, невідкладного розгляду яких просив президент, він направив голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову. Лист-звернення опублікований на сайті парламенту.

      Важливо: Нова Верховна Рада – найголовніше: спікер, коаліція, комітети

      Перелік невідкладних законопроектів від Володимира Зеленського

      • Втрата депутатом державного фінансування у випадку прогулів;
      • приведення Регламенту Верховної Ради у відповідність Конституції України;
      • внесення змін до закону про законодавчу ініціативу народних депутатів;
      • протидія зловживанню прав депутатів під час законодавчої процедури;
      • зміни до статті про вимоги щодо пропозицій і правок до законопроектів;

      Верховна Рада 9 скликання, перший день роботи

      • забезпечення відкритості і прозорості діяльності Верховної Ради;
      • запровадження електронного документообігу, пов'язаного з виборчим процесом;

      Читайте також: Руслан Рябошапка став новим генеральним прокурором: рішення Ради

      • зміни до планування та системності законотворчої діяльності Ради;
      • приведення статусу народного депутата у відповідність конституції;
      • зміни до закону про приватизацію державного і комунального майна;
      • зміни до Митного кодексу України;
      • зміни до законів про управління безпекою автомобільних доріг;

      Перший день роботи ВРУ 9 скликання

      • зміни до законів про здійснення габаритно-вагового контролю;
      • зміни до Бюджетного кодексу України;
      • створення єдиної електронної системи у сфері будівництва;
      • удосконалення нормування у будівництві;

      Це варто знати: Оголошено новий склад Кабінету Міністрів України

      • вдосконалення публічних закупівель;
      • запровадження національної електронної транзитної системи;
      • подання єдиної звітності щодо державного соціального страхування;
      • зміни до Податкового кодексу України;
      • зміни до Кримінального кодексу про зменшення тиску на бізнес;
      • зміни до бюджетного кодексу про держпідтримку кінематографу;
      • скасування закону про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації;
      • удосконалення функцій держрегулювання ринків фінансових послуг;

      Верховна Рада, перший день роботи

      • зміни до Податкового комплексу про детінізацію розрахунків у сферах торгівлі і послуг;
      • зміни про детінізацію розрахунків до закону про застоосування реєстраторів розрахункових операцій у відповідних сферах;
      • зміни до законів про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів;
      • зміни до Податкового кодексу про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів;
      • зміни до законів про люстрацію;
      • скасування дії актів СРСР та УРСР на території України;

      До слова: Рада змінила порядок висвітлення своєї роботи і закрила сесію

      • зміни до законів про захист прав споживачів фнансових послуг;
      • зміни до законів про державне регулювання космічної діяльності;
      • зміни до законів про стимулювання інвестиційної діяльності;
      • державна підтримка закордонних кіновиробників, які знімають кіно в Україні;
      • зміни до закону про ліцензування переліку видів господарської діяльності;
      • вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності;
      • зміни до законів про вдосконалення правової охорони географічних назв;

      У перший день роботи депутати Ради працювали до 2-ої ночі

      • зміни до законів про вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів;
      • зміни до деяких законів, пов'язаних з законом про стандартизацію;
      • зміни до законів про використання ядерної енергії;
      • законопроект про концесію;
      • проект закону про оренду державного і комунального майна;

      Читайте також: У день свого формування новий Кабмін одразу ж зібрався на перше засідання

      • зміни до Бюджетного кодексу про середньострокове планування розвитку і утримання доріг загального користування;
      • зміни до закону про джерела фінансування дорожнього господарства України;
      • зміни до законів про вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації;
      • зміни до законів про прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.

      Ще 19 законопроектів передбачають зміни до Конституції України

      • законопроект про імпічмент;
      • зменшення кількості депутатів Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи;
      • запровадження додаткових підства для достроково8го припинення повноважень народного депутата;
      • зміни до Конституції про консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Ради;
      • зміни до конституції про уповноважених Верховної Ради;
      • зміни до конституції щодо законодавчої ініціативи народу;

      Верховна Рада, перший день

      • закріплення повноважень президента про створення регуляторних органів та НАБУ, призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР;
      • зміни до Конституції про скасування адвокатської монополії;
      • зміни до закону про Вищий антикорупційний суд;
      • відтермінування штрафів за "євробляхи";
      • зміни до закону про запобігання корупції щодо її викривачів;
      • першочергові заходи з реформування органів прокуратури;
      • забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупуції;
      • зміни до закону про діяльність Національної гвардії;

      Читайте також: Кіссе у Раді спробував говорити українською: сміявся навіть Новінський – відео

      • зміни до закону про оборону щодо організації оборони держави;
      • зміни до закону про передачу справи на розгляд Великої палати Верховного Суду;
      • зміни до закону про діяльність органів суддівського врядування;
      • зміни про вдосконалення положень кримінально-процесуального законодавства.

      Невідкладні ініціативи Зеленського: дивіться фото

      Як депутати до другої ночі працювали: дивіться відео

       

      blog_ava
      Хто така Зоряна Скалецька: біографія нової очільниці МОЗ
      29 серпня
      5810
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Відкриття Верховної Ради Верховна Рада Імпічмент Податковий кодекс Новий Митний кодекс Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29 серпня , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29092
      Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      сьогодні , 03:00 Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      Віталій Дейнега 120
      Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      сьогодні , 01:01 Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      272
      Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      сьогодні , 00:32 Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      Наталя Боднар 7772
      Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      сьогодні , 00:02 Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      6933
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук