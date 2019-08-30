Зеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік

Президент України Володимир Зеленський визначив перелік невідкладних законопроектів. Так, президент попросив Верховну раду невідкладно розглянути 66 законопроектів. Депутати підтримали спрощений розгляд їх усіх.

Лист з переліком законопроектів, невідкладного розгляду яких просив президент, він направив голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову. Лист-звернення опублікований на сайті парламенту.

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Перелік невідкладних законопроектів від Володимира Зеленського

Втрата депутатом державного фінансування у випадку прогулів;

приведення Регламенту Верховної Ради у відповідність Конституції України;

внесення змін до закону про законодавчу ініціативу народних депутатів;

протидія зловживанню прав депутатів під час законодавчої процедури;

зміни до статті про вимоги щодо пропозицій і правок до законопроектів;

забезпечення відкритості і прозорості діяльності Верховної Ради;

запровадження електронного документообігу, пов'язаного з виборчим процесом;

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зміни до планування та системності законотворчої діяльності Ради;

приведення статусу народного депутата у відповідність конституції;

зміни до закону про приватизацію державного і комунального майна;

зміни до Митного кодексу України;

зміни до законів про управління безпекою автомобільних доріг;

зміни до законів про здійснення габаритно-вагового контролю;

зміни до Бюджетного кодексу України;

створення єдиної електронної системи у сфері будівництва;

удосконалення нормування у будівництві;

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вдосконалення публічних закупівель;

запровадження національної електронної транзитної системи;

подання єдиної звітності щодо державного соціального страхування;

зміни до Податкового кодексу України;

зміни до Кримінального кодексу про зменшення тиску на бізнес;

зміни до бюджетного кодексу про держпідтримку кінематографу;

скасування закону про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації;

удосконалення функцій держрегулювання ринків фінансових послуг;

зміни до Податкового комплексу про детінізацію розрахунків у сферах торгівлі і послуг;

зміни про детінізацію розрахунків до закону про застоосування реєстраторів розрахункових операцій у відповідних сферах;

зміни до законів про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів;

зміни до Податкового кодексу про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів;

зміни до законів про люстрацію;

скасування дії актів СРСР та УРСР на території України;

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зміни до законів про захист прав споживачів фнансових послуг;

зміни до законів про державне регулювання космічної діяльності;

зміни до законів про стимулювання інвестиційної діяльності;

державна підтримка закордонних кіновиробників, які знімають кіно в Україні;

зміни до закону про ліцензування переліку видів господарської діяльності;

вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності;

зміни до законів про вдосконалення правової охорони географічних назв;

зміни до законів про вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів;

зміни до деяких законів, пов'язаних з законом про стандартизацію;

зміни до законів про використання ядерної енергії;

законопроект про концесію;

проект закону про оренду державного і комунального майна;

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зміни до Бюджетного кодексу про середньострокове планування розвитку і утримання доріг загального користування;

зміни до закону про джерела фінансування дорожнього господарства України;

зміни до законів про вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації;

зміни до законів про прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.

Ще 19 законопроектів передбачають зміни до Конституції України

законопроект про імпічмент;

зменшення кількості депутатів Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи;

запровадження додаткових підства для достроково8го припинення повноважень народного депутата;

зміни до Конституції про консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Ради;

зміни до конституції про уповноважених Верховної Ради;

зміни до конституції щодо законодавчої ініціативи народу;

закріплення повноважень президента про створення регуляторних органів та НАБУ, призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР;

зміни до Конституції про скасування адвокатської монополії;

зміни до закону про Вищий антикорупційний суд;

відтермінування штрафів за "євробляхи";

зміни до закону про запобігання корупції щодо її викривачів;

першочергові заходи з реформування органів прокуратури;

забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупуції;

зміни до закону про діяльність Національної гвардії;

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зміни до закону про оборону щодо організації оборони держави;

зміни до закону про передачу справи на розгляд Великої палати Верховного Суду;

зміни до закону про діяльність органів суддівського врядування;

зміни про вдосконалення положень кримінально-процесуального законодавства.

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