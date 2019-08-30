Зеленський позначив невідкладними 66 законопроектів: Рада підтримала усі – перелік
Президент України Володимир Зеленський визначив перелік невідкладних законопроектів. Так, президент попросив Верховну раду невідкладно розглянути 66 законопроектів. Депутати підтримали спрощений розгляд їх усіх.
Лист з переліком законопроектів, невідкладного розгляду яких просив президент, він направив голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову. Лист-звернення опублікований на сайті парламенту.
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Перелік невідкладних законопроектів від Володимира Зеленського
- Втрата депутатом державного фінансування у випадку прогулів;
- приведення Регламенту Верховної Ради у відповідність Конституції України;
- внесення змін до закону про законодавчу ініціативу народних депутатів;
- протидія зловживанню прав депутатів під час законодавчої процедури;
- зміни до статті про вимоги щодо пропозицій і правок до законопроектів;
- забезпечення відкритості і прозорості діяльності Верховної Ради;
- запровадження електронного документообігу, пов'язаного з виборчим процесом;
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- зміни до планування та системності законотворчої діяльності Ради;
- приведення статусу народного депутата у відповідність конституції;
- зміни до закону про приватизацію державного і комунального майна;
- зміни до Митного кодексу України;
- зміни до законів про управління безпекою автомобільних доріг;
- зміни до законів про здійснення габаритно-вагового контролю;
- зміни до Бюджетного кодексу України;
- створення єдиної електронної системи у сфері будівництва;
- удосконалення нормування у будівництві;
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- вдосконалення публічних закупівель;
- запровадження національної електронної транзитної системи;
- подання єдиної звітності щодо державного соціального страхування;
- зміни до Податкового кодексу України;
- зміни до Кримінального кодексу про зменшення тиску на бізнес;
- зміни до бюджетного кодексу про держпідтримку кінематографу;
- скасування закону про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації;
- удосконалення функцій держрегулювання ринків фінансових послуг;
- зміни до Податкового комплексу про детінізацію розрахунків у сферах торгівлі і послуг;
- зміни про детінізацію розрахунків до закону про застоосування реєстраторів розрахункових операцій у відповідних сферах;
- зміни до законів про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів;
- зміни до Податкового кодексу про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів;
- зміни до законів про люстрацію;
- скасування дії актів СРСР та УРСР на території України;
До слова: Рада змінила порядок висвітлення своєї роботи і закрила сесію
- зміни до законів про захист прав споживачів фнансових послуг;
- зміни до законів про державне регулювання космічної діяльності;
- зміни до законів про стимулювання інвестиційної діяльності;
- державна підтримка закордонних кіновиробників, які знімають кіно в Україні;
- зміни до закону про ліцензування переліку видів господарської діяльності;
- вдосконалення порядку ліцензування господарської діяльності;
- зміни до законів про вдосконалення правової охорони географічних назв;
- зміни до законів про вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів;
- зміни до деяких законів, пов'язаних з законом про стандартизацію;
- зміни до законів про використання ядерної енергії;
- законопроект про концесію;
- проект закону про оренду державного і комунального майна;
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- зміни до Бюджетного кодексу про середньострокове планування розвитку і утримання доріг загального користування;
- зміни до закону про джерела фінансування дорожнього господарства України;
- зміни до законів про вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації;
- зміни до законів про прискорення дерегуляції у сфері господарської діяльності.
Ще 19 законопроектів передбачають зміни до Конституції України
- законопроект про імпічмент;
- зменшення кількості депутатів Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи;
- запровадження додаткових підства для достроково8го припинення повноважень народного депутата;
- зміни до Конституції про консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Ради;
- зміни до конституції про уповноважених Верховної Ради;
- зміни до конституції щодо законодавчої ініціативи народу;
- закріплення повноважень президента про створення регуляторних органів та НАБУ, призначення і звільнення директорів НАБУ і ДБР;
- зміни до Конституції про скасування адвокатської монополії;
- зміни до закону про Вищий антикорупційний суд;
- відтермінування штрафів за "євробляхи";
- зміни до закону про запобігання корупції щодо її викривачів;
- першочергові заходи з реформування органів прокуратури;
- забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупуції;
- зміни до закону про діяльність Національної гвардії;
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- зміни до закону про оборону щодо організації оборони держави;
- зміни до закону про передачу справи на розгляд Великої палати Верховного Суду;
- зміни до закону про діяльність органів суддівського врядування;
- зміни про вдосконалення положень кримінально-процесуального законодавства.
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