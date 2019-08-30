Нова Верховна Рада – найголовніше: спікер, коаліція, комітети

29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради ІХ скликання. Депутати прийняли присягу та ухвалили низку важливих рішень. Зокрема, обрали спікера, віце-спікерів, уклали коаліційну угоду та сформували комітети.

Голова Верховної Ради – Дмитро Разумков

Депутати під час засідання 29 серпня обрали головою Верховної Ради лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова. "За" проголосували 382 депутатів, "проти" – 26, ще 11 не проголосували.

До слова, хто такий Дмитро Разумков – біографія спікера Ради у матеріалі 24 каналу

Під час виступу Дмитро Разумков зазначив, що упродовж багатьох років довіра населення до влади зменшилася.

Сьогодні ми маємо кардинально оновлену владу – це 80% нових облич у Верховній Раді,

– сказав Разумков.

Разумков зазначив, що нова Верховна Рада має історичну місію – повернути довіру українців до влади, запустити законодавчі ініціативи стрімкого економічного зростання, очистити владу від корупції.

Новий спікер виділив 3 напрямки роботи Ради 9 скликання:

Реформи інститутів влади і Верховної Ради України (Разумков відзначив на необхідності прийняти законопроекти про зняття недоторканості, про кнопкодавство, прогули депутатів, процедуру імпічменту та багато інших) Очищення влади від корупційних практик (зокрема, закон про незаконне збагачення) Запуск механізмів стрімкого економічного зростання (мета – зростання економіки на 5-7% уже наступного року, ліквідація монополії)

Дмитро Разумков – 35-річний політтехнолог, був спікером штабу та одним з головних політичних консультантів Володимира Зеленського у президентській компанії 2019 року. Керуючий партнер та директор компанії політичного консалтингу "Ukrainian Politconsulting Group".

Основні обов'язки спікера Верховної Ради

► Проводити засідання Верховної Ради з дотриманням вимог Регламенту.

► Організовувати роботу Верховної Ради та координувати діяльність її органів.

► Підписувати акти, прийняті Верховною Радою, засвідчуючи відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням.

► Забезпечувати дотримання календарного плану роботи сесії та порядку денного пленарних засідань.

► Представляти Верховну Раду у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав і міжнародними організаціями.

​► Звертатися до суду з позовом про дострокове припинення повноважень народного депутата.

Зауважимо, що партія "Слуга народу" підготувала 465 законодавчих актів і змін до законів. Серед яких є в тому числі і зміни до Конституції.



Як розсадять депутатів за фракціями у новій Раді / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео голосування за голову Верховної Ради України:

Перший заступник Голови Верховної Ради – Руслан Стефанчук

Першим віце-спікером став представник Зеленського у парламенті та народний депутат від "Слуги народу" Руслан Стефанчук. За нього проголосували 330 нардепів. Проти виступили 26 депутатів з "Європейської Солідарності". 40 утрималися, ще 20 не голосували.

Дізнайтеся більше: Руслан Стефанчук – біографія віце-спікера Верховної Ради

Під час промови політик зауважив, що сьогоднішній початок роботи новообраної Ради свідчить про "велике творення України", яке пов'язане з довірою людей та відповідальністю парламентарів.

Попри політичні баталії, попри суперечки, основна функція цього парламенту – складна і щоденна законопроектна робота. Бо тільки законопроекти і рішення Ради можуть стати основою змін у суспільстві,

– сказав Стефанчук.

Руслан Стефанчук – радник та представник Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді. Доктор юридичних наук, адвокат, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Працював помічником нардепа від БПП Анатолія Матвієнка та віце-прем'єра Степана Кубіва. У 2011-2013 завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства ВРУ.

Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником, виконує доручення голови Ради і заміняє його за потреби. А ще – взаємодіє з судами (формально, бо суди після реформи не підконтрольні парламенту). Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю.

Рада призначає Стефанчука: відео

Заступник Голови Верховної Ради – Олена Кондратюк

За її кандидатуру проголосували 318 депутатів, проти – 0, утримались 37, ще 59 – не голосували. Кондратюк представляє в Раді "Батьківщину" Юлії Тимошенко.

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Перед обранням проводили рейтингове голосування, адже на посаду претендували одразу 4 осіб від різних політсил.

Результати рейтингового голосування:

► Олена Кондратюк ("Батьківщина") – 290 голосів.

► Мустафа Джемілєв ("Європейська солідарність") – 59 голосів.

► Ірина Костанчук (самовисуванка) – 49 голосів.

► Нестор Шуфрич ("Опозиційна платформа – За життя") – 48 голосів.

Олена Кондратюк народилася 1970 року у Львові. Освіту здобула в Університеті імені Франка, є кандидатом історичних наук. Із 2007 року від "Батьківщини" неодноразово обиралася депутатом ВР, була членкинею Комітету Ради з питань свободи слова. У 2012 – 2014 роках була заступником члена Делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Чим займається віце-спікер у Верховній Раді?Віце-спікер є офіційно заступником першого заступника голови Верховної Ради. У разі відсутності першого заступника, віце-спікер виконує доручення голови Ради і заміняє його за потреби. А ще – взаємодіє з судами (формально, бо суди після реформи не підконтрольні парламенту). Також ця людина забезпечує інформування про діяльність Верховної Ради й зачитує звернення депутатів у п'ятницю

Як призначили Кондратюк: відео

Важливо: тут можна переглянути відео першого засідання Верховної Ради ІХ скликання



Спікери Верховної Ради / Інфографіка 24 канал

Коаліція дорівнює "Слуга народу"

Дмитро Разумков під час засідання оголосив, що в складі політичної сили "Слуга народу" більшість нардепів від конституційного складу парламенту.

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Дійсно, зареєстрована депутатська фракція "Слуга народу" налічує 254 народних депутатів.

Відповідно до Конституції України, вона (політична сила – 24 канал) має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді,

– сказав Разумков на засідання Верховної Ради.

Депутати також затвердили керівні склади усіх фракцій і одну депутатську групу, детальніше – читайте за посиланням.

Комітети – перелік та керівники

"Слуга народу" керуватиме в 19 комітетах. "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ очолили по 1 комітету. "Голос" не очолив жодного, натомість в 1 комітеті головуватиме депутат-самовисуванець.

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Усього Верховна Рада України ІХ скликання створила 23 парламентських комітетів (за таку постанову проголосували 318 депутатів):

► З питань аграрної та земельної політики. Голова – Микола Сольський, "Слуга народу".

► Антикорупційної політики. Голова – Анастасія Красносільська, "Слуга народу".

► Бюджету. Голова – Юрій Арістов, "Слуга народу".

► Гуманітарної та інформаційної політики. Голова – Олександр Ткаченко, "Слуга народу".

► Екологічної політики та природокористування. Голова – Олег Бондаренко, "Слуга народу".

► Економічного розвитку. Голова – Дмитро Наталуха, "Слуга народу".

► Енергетики та житлово-комунальних послуг. Голова – Андрій Герус, "Слуга народу".

► Здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. Голова – Михайло Радуцький, "Слуга народу".

► Зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Голова – Богдан Яременко, "Слуга народу".

► Інтеграції України з Європейським Союзом. Голова – Іванна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська Солідарність".

► Молоді і спорту. Голова – Андрій Кожем'якін, ВО "Батьківщина".

► Національної безпеки, оборони та розвідки. Голова – Олександр Завітневич, "Слуга народу".

► Організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Голова – Андрій Клочко, "Слуга народу".

► Освіти, науки та інновацій. Голова – Сергій Бабак, "Слуга народу".

► З прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях і АР Крим, Севастополя, національних меншин, міжнаціональних відносин. Голова – Дмитро Лубінець, самовисуванець.

► Правової політики. Голова – Ірина Венедіктова, "Слуга народу".

► Правоохоронної діяльності. Голова – Денис Монастирський, "Слуга народу".

► Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Голова – Сергій Кальченко, "Слуга народу".

► Свободи слова. Голова – Нестор Шуфрич, "Опозиційна платформа – За життя".

► Соціальної політики та захисту прав ветеранів. Голова – Галина Третьякова, "Слуга народу".

► Транспорту та інфраструктури. Голова – Юрій Кисіль, "Слуга народу".

► Фінансів, податкової та митної політики. Голова – Данило Гетманцев, "Слуга народу".

► Цифрової трансформації. Голова – Михайло Крячко, "Слуга народу".

Тож комітетів буде на 4 менше, ніж минулого скликання Ради – 23 замість 27. Їх скоротили шляхом об'єднання деяких комітетів між собою.

Комітети Ради – що це і чим вони займаються?Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, який формують із народних депутатів. Комітети перевіряють або готують законопроекти та виконують контрольні функції. Рада кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та функції.



Той чи інший депутат може потрапити в комітет на основі пропозицій фракцій. Їх вносять з дотриманням квот, які визначені регламентом Ради. Далі Рада формує склад комітетів. Зауважимо, що кожен нардеп повинен бути членом якогось комітету.

Урочисте відкриття Верховної Ради, виконання Державного Гімну, хвилина мовчання, присяга депутатів: дивіться відео