Нова Верховна Рада України: хто буде спікером та що буде з комітетами

Відкриття Верховної Ради відбудеться 29 серпня 2019-го року. Її відкриє віце-спікер парламенту минулого скликання Андрій Парубій.

29 серпня повинна відбутися перша сесія Верховної Ради України IX скликання, на якій повинні обрати спікера та його заступників. Також у цей день повинні сформувати комітети та, ймовірно, оголосити ім'я нового прем'єр-міністра. Окрім того, народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія пообіцяв, що в цей день на українців чекає багато цікавих відкриттів.

Читайте також: Як "Слуга народу" розсадила фракції в Раді та чи є у цьому "зрада"

У новому складі парламенту буде 424 депутати. 26 мандатів поки що залишаються вакантними, адже вибори не проводились в округах Криму та деяких районів Донецької та Луганської областей. Слуга народу займе 254 місць, тим самим створивши монобільшість.

Хто та скільки місць займе у Верховній Раді

254 – "Слуга народу" (43,16% голосів виборців);

43 – "Опозиційна платформа – За життя" (13,05%),

26 – "Батьківщина" (8,18%);

25 – "Європейська солідарність" (8,1%);

20 – "Голос" (5,82%);

6 – "Опозиційний блок";

1 – "Самопоміч";

1 – "Єдиний центр";

1 – "Свобода";

1 – "Біла церква разом";

46 – самовисуванці;



Як розмістять фракції у Верховній Раді / інфографіка 24 канал

Комітети Верховної Ради IX скликання

Кількість комітетів та їх назви вже відомі. Цього разу їх буде на 4 менше, ніж минулого – 23 комітети замість 27. Їх скоротили шляхом об'єднання деяких комітетів між собою.

Цьогоріч у кожному комітеті може бути від 7 до 31 народного депутата.

Партія "Слуга народу" планує зберегти більшість у всіх комітетах. Представникам "ОПЗЖ" дістанеться від 1 до 3 місць у кожному комітеті, а "Батьківщині" та "Європейській Солідарності" – по 1-2 місця. Партія Вакарчука "Голос" також матиме по 1-2 місця, проте не матиме представників у 6 комітетах.

Відомо, що в комітетах працюватимуть від 1 до 5 позафракційних нардепів, проте їх представників не буде у комітетах з питань євроінтеграції та свободи слова. Та й у цих двох комітетах буде найменше нардепів – по 7.

Які будуть комітети та скільки там буде депутатів:

аграрної політики та земельних відносин – 31 місце;

місце; антикорупційної політики – 14 місць;

місць; бюджету – 31 місце;

місце; гуманітарної та інформаційної політики – 17 місць;

місць; екологічної політики та природокористування – 19 місць;

місць; економічного розвитку – 17 місць;

місць; енергетики та житлово-комунальних послуг – 20 місць;

місць; здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування – 15 місць;

місць; зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва – 10 місць;

місць; інтеграції України з Європейським Союзом – 7 місць;

місць; молоді та спорту – 10 місць;

місць; національної безпеки, оборони та розвідки – 17 місць;

місць; організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – 31 місце;

місце; освіти, науки та інновацій – 14 місць;

місць; прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин – 13 місць;

місць; правової політики – 25 місць;

місць; правоохоронної діяльності – 27 місць;

місць; регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України – 10 місць;

місць; свободи слова – 7 місць;

місць; соціальної політики та захисту прав ветеранів – 10 місць;

місць; транспорту та інфраструктури – 25 місць;

місць; фінансів, податкової та митної політики – 31 місце;

місце; цифрової трансформації – 20 місць.

Читайте також: "Слуга народу" розподілила місця у комітетах нової Ради: хто і скільки отримає

Хто не може потрапити в комітет і які обмеження?

До складу комітетів не можуть входити: голова Верховної Ради України, перший заступник та заступник голови Верховної Ради.

Варто зазначити, що не можуть бути керівниками депутатських фракцій голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів.

Також членами однієї фракції не можуть бути голова комітету, його перший заступник та секретар.

Що таке комітети Верховної Ради? Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, який утворюється з-поміж народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, які належать до повноважень Верховної Ради України та виконують контрольні функції.



Верховна Рада України кожного скликання затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Крім того, встановлює мінімальну та максимальну кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету.



Конкретний депутат може потрапити в комітет на основі пропозицій фракцій. Їх вносять з дотриманням квот, які визначені регламентом Ради.



Верховна Рада формує склад комітетів, в який входять голова, перший заступник, заступник голови, секретар та члени комітетів. Вона приймає постанову, яка визначає персональний склад усіх комітетів.

Хто буде спікером Верховної Ради?

Відомо, що партія "Слуга народу" запропонувала на пост спікера парламенту Дмитра Разумкова, а на пост його першого заступника – Руслана Стефанчука. Натомість Дмитро Разумков запропонував місце віце-спікера опозиції. У "Європейській солідарності" та "Голосі" відмовились від цієї позиції.

Партія "Опозиційна платформа – За життя буде висувати одного зі своїх представників на посаду віце-спікера Верховної Ради, проте це не буде Віктор Медведчук.

Основні обов'язки спікера Верховної Ради