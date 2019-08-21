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      Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами

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      Новая Верховная Рада Украины 2019: кто будет спикером
      Первое заседание ВР Украины 9 созыва / unian

      Открытие Верховной Рады состоится 29 августа 2019-го года. Ее откроет вице-спикер парламента прошлого созыва Андрей Парубий.

      29 августа должна состояться первая сессия Верховной Рады Украины VIII созыва, на которой должны избрать спикера и его заместителей. Также в этот день должны сформировать комитеты и, вероятно, объявить имя нового премьер-министра. Кроме того, народный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия пообещал, что в этот день украинцев ждет много интересных открытий.

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      В новом составе парламента будет 424 депутата. 26 мандатов пока остаются вакантными, так как выборы не проводились в округах Крыма и некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Слуга народа займет 254 мест, тем самым создав монобольшинство.

      Кто и сколько мест займет в Верховной Раде

      254 – "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей);
      43 – "Оппозиционная платформа – За жизнь" (13,05%),
      26 – "Батькивщина" (8,18%);
      25 – "Европейская солидарность" (8,1%);
      20 – "Голос" (5,82%);
      6 – "Оппозиционный блок";
      1 – "Самопомич";
      1 – "Единый центр";
      1 – "Свобода";
      1 – "Белая церковь вместе";
      46 – самовыдвиженцы;


      Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал

      Комитеты Верховной Рады IX созыва

      Количество комитетов и их названия уже известны. В этот раз их будет на 4 меньше, чем в парламенте прошлого созыва – 23 комитета вместо 27. Их сократили путем объединения некоторых комитетов между собой.

      В этом году в каждом комитете может быть от 7 до 31 народного депутата.

      Партия "Слуга народа" планирует сохранить большинство во всех комитетах. Представителям "ОПЗЖ" достанется от 1 до 3 мест в каждом комитете, а "Батькивщине" и "Европейской Солидарности" – по 1-2 места. Партия Вакарчука "Голос" тоже будет иметь по 1-2 места, однако не будет иметь представителей в 6 комитетах.

      Известно, что в комитетах будут работать от 1 до 5 внефракционных нардепов, однако их представителей не будет в комитетах по вопросам евроинтеграции и свободы слова. Да и в этих двух комитетах будет меньше нардепов – по 7.

      Какие будут комитеты и сколько там будет депутатов:

      • аграрной политики и земельных отношений – 31 место;
      • антикоррупционной политики – 14 мест;
      • бюджета – 31 место;
      • гуманитарной и информационной политики – 17 мест;
      • экологической политики и природопользования – 19 мест;
      • экономического развития – 17 мест;
      • энергетики и жилищно-коммунальных услуг – 20 мест;
      • здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – 15 мест;
      • внешней политики и межпарламентского сотрудничества – 10 мест;
      • интеграции Украины с Европейским Союзом – 7 мест;
      • молодежи и спорта – 10 мест;
      • национальной безопасности, обороны и разведки – 17 мест;
      • организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – 31 место;
      • образования, науки и инноваций – 14 мест;
      • прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений – 13 мест;
      • правовой политики – 25 мест;
      • правоохранительной деятельности – 27 мест;
      • регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины – 10 мест;
      • свободы слова – 7 мест;
      • социальной политики и защиты прав ветеранов – 10 мест;
      • транспорта и инфраструктуры – 25 мест;
      • финансов, налоговой и таможенной политики – 31 место;
      • цифровой трансформации – 20 мест.

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      Кто не может попасть в комитет и каковы ограничения?

      В состав комитетов не могут входить: глава Верховной Рады Украины, первый заместитель и заместитель главы Верховной Рады.

      Стоит отметить, что не могут быть руководителями депутатских фракций главы комитетов, первые заместители, заместители и секретари комитетов.

      Также членами одной фракции не могут быть глава комитета, его первый заместитель и секретарь.

      Что такое комитеты Верховной Рады? Комитет Верховной Рады Украины – это парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины, и выполняют контрольные функции.

      Верховная Рада каждого созыва утверждает количество комитетов, их названия и предметы ведения. Кроме того, устанавливает минимальное и максимальное количество лиц, которые могут входить в состав одного комитета.

      Конкретный депутат может попасть в комитет на основе предложений фракций. Их вносят с соблюдением квот, которые определены регламентом Рады.

      Верховная Рада формирует состав комитетов, в который входят глава, первый заместитель, заместитель главы, секретарь и члены комитетов. Она принимает постановление, которое определяет персональный состав всех комитетов.

      Кто будет спикером Верховной Рады?

      Известно, что партия "Слуга народа" предложила на пост спикера парламента Дмитрия Разумкова, а на пост его первого заместителя – Руслана Стефанчука. Между тем Дмитрий Разумков предложил место вице-спикера оппозиции. В "Европейской солидарности" и "Голосе" отказались от этой позиции.

      Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет выдвигать одного из своих представителей на должность вице-спикера Верховной Рады, однако это не будет Виктор Медведчук.

      Основные обязанности спикера Верховной Рады

      • Проводить заседания Верховной Рады с соблюдением требований Регламента.
      • Организовывать работу Верховной Рады и координировать деятельность ее органов.
      • Подписывать акты, принятые Верховной Радой, удостоверяя соответствие их содержания принятым решениям.
      • Обеспечивать соблюдение календарного плана работы сессии и повестки дня пленарных заседаний.
      • Представлять Верховную Раду в отношениях с другими органами государственной власти Украины и органами власти других государств и международными организациями.
      • Обращаться в суд с иском о досрочном прекращении полномочий народного депутата.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Верховная Рада Открытие Верховной Рады Инфографика
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