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      Як "Слуга народу" розсадила фракції в Раді та чи є у цьому "зрада"

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      У Верховній Раді ІХ скликання "Слуга народу" займатиме усі передні місця
      У Верховній Раді ІХ скликання "Слуга народу" займатиме усі передні місця / spc.org.ua

      Переможець парламентських виборів 2019 року президентська партія "Слуга народу" планує зайняти усі передні ряди перед трибуною і президією Верховної Ради. Решта фракцій сидітимуть позаду. Деякі ЗМІ побачили тут певну стратегію. Та чи змінилося щось насправді у порівнянні з розсадкою депутатів 2014 року – прокоментувала депутатка Вікторія Войціцька.

      У парламентах попередніх скликань фракції більшості прагнули посадити своїх депутатів ближче до трибуни. Однак певні сектори попереду для фракцій меншості залишалися. Депутатів садили "променями" – щоб до проходу, яким йдуть до трибуни, мали доступ всі фракції.

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      У 2012 році, зокрема, "Партія регіонів" та комуністи забрали собі майже всі місця попереду залу. Однак лівий фланг віддали "УДАРу" Віталія Кличка. У 2014 році фракції більшості також сиділи попереду. У 2019 ж "Слуга народу" повністю займає "фронт" парламенту та контролюватиме його.

      Рада
      Розміщення фракцій у новій Раді / Інфографіка УП

      В "Українській правді" з цього приводу написали, що вважають таку розсадка стратегічною: "Для того, щоб використати такий метод парламентської роботи, як блокування трибуни, потрібен легкий доступ до неї. Зараз вдатись до такого засобу іншим фракціям буде проблематично з огляду на близькість до президії членів "СН", які можуть оперативно зреагувати на будь-які "радикальні" дії колег".

      2014
      Коаліція у 2014 / Фото з Facebook Вікторії Войціцької

      Натомість депутатка Вікторія Войціцька вважає, що якщо на схемі розсадки парламентаріїв у 2014 році "зафарбувати клітинки, де сиділи депутати коаліції в зелений колір, то ми отримаємо картинку розміщення депутатів ІХ скликання – 2019 року".

      І доступ до трибуни, і до президії, і до президента та уряду в опозиції був такий самий (у 2014 – 24 канал), як і в випадку 2019 року. Може, не варто у всьому бачити "зраду"?
      – підсумувала Войціцька у своєму Facebook.

      Важливо! Давид Арахамія, народний депутат від "Слуги народу", зізнався, що ім'я нового прем'єр-міністра України оголосять на першому засіданні нового парламенту 29 серпня. Він також наголосив, що того дня країна дізнається дуже багато нового.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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