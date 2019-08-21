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      Яка головна відмінність Зеленського від попередників: думка політолога

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      Президент Зеленський не даватиме популістських обіцянок?
      Президент Зеленський не даватиме популістських обіцянок? / 24 канал

      У команди Зеленського більше, ніж раніше, є відповідність між обіцянками і діями. Всі попередні влади страждали популізмом. Нова влада знає, які це матиме наслідки.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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      В команді Зеленського перед тим, як щось пообіцяти, двічі подумають. Тому, якщо буде реальна робота на покращення життя українців, то є шанс на швидкі якісні зміни в державі завдяки новому парламенту,
      – вважає Владислав Дзівідзінський.

      Експерт зауважує: очікування українців, як завжди, завищені напередодні виборів. Всі хочуть все й одразу. Але нова влада діє швидко. Очевидно, що Верховна Рада дев’ятого скликання буде однією із швидких щодо прийняття рішень. Все, що пов’язано із Зеленським, говорить Дзівідзінський, відбувається дуже швидко. І це виправдано.

      "Є низка проблем, які попередня влада, думаючи про своє збереження і переобрання, просто залишила напризволяще. Приміром, борги перед ТЕЦ за водопостачання. І тепер українцям обіцяють або відключити гарячу воду, або давати по годинах", – зауважує Владислав Дзівідзінський.

      За його словами, ситуація ускладнюється тим, що в руках однієї політсили – "Опозиційної платформи – За життя" – відбувається монополізація ЗМІ: приблизно п’ять телеканалів, десять видавництв і понад тридцять інтернет-ресурсів. ОПЗЖ не отримала бажаної кількості посад у парламенті, і почне інформаційну атаку на Зеленського. Потрібен тільки привід. У команді Зеленського, говорить Дзівідзінський, це теж розуміють. І грають на випередження.

      Що обіцяв Володимир Зеленський під час виборів? Володимир Зеленський пообіцяв одними з перших внести на ухвалення парламенту закони про імпічмент президенту і обмеження депутатської недоторканності. За словами представника президента в парламенті Руслана Стефанчука, новообрані нардепи відразу візьмуться за усі основні блоки: економіка, антикорупція, інфраструктура, безпека й оборона, євроінтеграція, міжнародні відносини. Закон про імпічмент президента буде одним із перших. Серед законопроектів, з яких почне свою роботу нова ВР, буде переведення документообігу парламенту в електронну форму. Це дозволить позбавляти народних депутатів повноважень за кнопкодавство. 

      верховна рада
      Розподіл місць у Раді / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Слуга народу Руслан Стефанчук
      Джерело: 24 канал
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