Яка головна відмінність Зеленського від попередників: думка політолога

У команди Зеленського більше, ніж раніше, є відповідність між обіцянками і діями. Всі попередні влади страждали популізмом. Нова влада знає, які це матиме наслідки.

Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський.

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В команді Зеленського перед тим, як щось пообіцяти, двічі подумають. Тому, якщо буде реальна робота на покращення життя українців, то є шанс на швидкі якісні зміни в державі завдяки новому парламенту,

– вважає Владислав Дзівідзінський.

Експерт зауважує: очікування українців, як завжди, завищені напередодні виборів. Всі хочуть все й одразу. Але нова влада діє швидко. Очевидно, що Верховна Рада дев’ятого скликання буде однією із швидких щодо прийняття рішень. Все, що пов’язано із Зеленським, говорить Дзівідзінський, відбувається дуже швидко. І це виправдано.

"Є низка проблем, які попередня влада, думаючи про своє збереження і переобрання, просто залишила напризволяще. Приміром, борги перед ТЕЦ за водопостачання. І тепер українцям обіцяють або відключити гарячу воду, або давати по годинах", – зауважує Владислав Дзівідзінський.

За його словами, ситуація ускладнюється тим, що в руках однієї політсили – "Опозиційної платформи – За життя" – відбувається монополізація ЗМІ: приблизно п’ять телеканалів, десять видавництв і понад тридцять інтернет-ресурсів. ОПЗЖ не отримала бажаної кількості посад у парламенті, і почне інформаційну атаку на Зеленського. Потрібен тільки привід. У команді Зеленського, говорить Дзівідзінський, це теж розуміють. І грають на випередження.

Що обіцяв Володимир Зеленський під час виборів? Володимир Зеленський пообіцяв одними з перших внести на ухвалення парламенту закони про імпічмент президенту і обмеження депутатської недоторканності. За словами представника президента в парламенті Руслана Стефанчука, новообрані нардепи відразу візьмуться за усі основні блоки: економіка, антикорупція, інфраструктура, безпека й оборона, євроінтеграція, міжнародні відносини. Закон про імпічмент президента буде одним із перших. Серед законопроектів, з яких почне свою роботу нова ВР, буде переведення документообігу парламенту в електронну форму. Це дозволить позбавляти народних депутатів повноважень за кнопкодавство.



Розподіл місць у Раді / Інфографіка 24 каналу