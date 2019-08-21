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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Какое главное отличие Зеленского от предшественников: мнение политолога

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      Президент Зеленский не будет давать популистских обещаний?
      Президент Зеленский не будет давать популистских обещаний? / 24 канал

      У команды Зеленского больше, чем раньше, видно соответствие между обещаниями и действиями. Все предыдущие власти страдали популизмом. Новая власть знает, какие это будет иметь последствия.

      Такое мнение 24 канала высказал заместитель председателя Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

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      В команде Зеленского перед тем, как что-то пообещать, дважды подумают. Поэтому, если будет реальная работа на улучшение жизни украинцев, то есть шанс на быстрые качественные изменения в государстве благодаря новому парламенту,
      – считает Владислав Дзивидзинский.

      Эксперт отмечает: ожидания украинцев, как всегда, завышенные накануне выборов. Все хотят все и сразу. Но новая власть действует быстро. Очевидно, что Верховная Рада девятого созыва будет одной из быстрых по принятию решений. Все, что связано с Зеленским, говорит Дзивидзинский, происходит очень быстро. И это оправданно.

      "Есть ряд проблем, которые предыдущая власть, думая о своем сохранении и переизбрании, просто оставила на произвол судьбы. К примеру, долги перед ТЭЦ за водоснабжение. И теперь украинцам обещают или отключить горячую воду, или давать по часам", – отмечает Владислав Дзивидзинський.

      По его словам, ситуация осложняется тем, что в руках одной политсилы – "Оппозиционный платформы – За жизнь" – происходит монополизация СМИ: примерно пять телеканалов, десять издательств и более тридцати интернет-ресурсов. "ОПЗЖ" не получила желаемого количества должностей в парламенте, и начнет информационную атаку на Зеленского. Нужен только повод. В команде Зеленского, говорит Дзивидзинский, это тоже понимают. И играют на опережение.

      Что обещал Владимир Зеленский во время выборов?
      Владимир Зеленский пообещал одними из первых внести на повестку дня парламента законы об импичменте президента и ограничении депутатской неприкосновенности. По словам представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука, новоизбранные нардепы сразу возьмутся за все основные блоки: экономику, антикоррупциу, инфраструктуру, безопасность и оборону, евроинтеграцию, международные отношения. Закон об импичменте президента будет одним из первых. Среди законопроектов, с которых начнет свою работу новая ВР, будет перевод документооборота парламента в электронную форму. Это позволит лишать народных депутатов полномочий за кнопкодавство.

      верховна рада Распределение мест в Раде / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Владимир Зеленский Верховная Рада Руслан Стефанчук
      Источник: 24 канал
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