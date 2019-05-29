Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая подал в Верховную Раду законопроект об импичменте главы государства.

Об этом заявил представитель президента Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук на брифинге.

Читайте также: Процедура импичмента президента: что это такое и для чего ее хотят изменить

Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал во время предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре по устранению поста президента Украины – "импичмент",

– сказал Стефанчук.



Законопроект Зеленского об импичменте

На сайте Верховной Рады пока еще не зарегистрирован президентский законопроект.

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого чиновника и отстранение его от должности.

Также представитель Зеленского напомнил, что в Верховной Раде лежит законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

"Это было бы честно, если бы мы вместе эти два проекта провели с тем, чтобы президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада имела границы своей неприкосновенности", – добавил Стефанчук.

Закон о снятии неприкосновенности с депутатов: что известно



Еще 19 октября 2017 года Верховная Рада в первом чтении рассмотрела законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. "За" проголосовали 336 народных депутатов.



Далее законопроект отправили в Конституционный суд и 6 июня 2018 года суд постановил, что нарушений Конституции в документе нет. С тех пор Рада к рассмотрению законопроекта не возвращалась.

По словам Стефанчука, команда Зеленского честно прописала эту процедуру и честно передала ее в парламент. Поэтому президент делает "второй шаг навстречу Верховной Раде с тем, чтобы попытаться наладить сотрудничество в дальнейшем".

Кроме того, советник президента анонсировал представление дальнейших проектов законов, в частности об ответственности за кнопкодавство, борьбе с коррупцией и народовластии.

Добавим, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе.

Что говорил Зеленский об импичменте?Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что в случае его победы на президентских выборах, прежде всего планирует снять неприкосновенность с президента Украины, народных депутатов и судей. Поэтому он обещал подать на рассмотрение Верховной раде законопроект об импичменте президента.



"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, который ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон об импичменте. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные чиновники. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как отстранить человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достойным их выбора", – говорил Зеленский.