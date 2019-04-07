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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Зеленского рассказали, что планируют делать с коррупцией

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      В Зеленского озвучили планы борьбы с коррупцией
      В Зеленского озвучили планы борьбы с коррупцией / Фото из открытых источников

      Команда кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского рассказала, как их кандидат планирует бороться с коррупцией в случае своей победы.

      "Придумывать велосипед" в этой сфере не нужно, отмечают представители команды Зеленского на своем канале в Telegram. Они утверждают, что вся проблема – "в отсутствии политической воли".

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      В команде Зеленского отмечают, что "наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее".

      Что предлагают в Зеленского:

      • отменить неприкосновенность;
      • создать международный Высший экономический суд;
      • лишить силовые структуры несвойственных функций (инициирование дел и расследование экономических и финансовых преступлений);
      • получать их только через независимую международную конкурсную комиссию;
      • декриминализировать экономическую деятельность (наказывать экономически и административно за экономические нарушения);
      • наказывать должностных лиц, которые выдвигают искусственные претензии к бизнесу;
      • перенести "государство в смартфон" через реализацию максимального количества услуг бизнеса в электронном виде.

      Увеличить строгость наказания для государственных служащих путем подписания согласия на добровольное лишение службы и через введение дополнительного наказания в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать государственные или местные должности, ввести запрет судейских решений по выходу под залог,
      – говорится также в тексте.

      Кроме того, в команде шоумена планируют "максимально привлечь граждан к разоблачению коррупции через вознаграждения". Там также отмечают, что антикоррупционные органы должны формироваться через независимые международные конкурсные комиссии.

      Также Зеленский в случае победы будет "инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционными органами".

      В пресс-службе Зеленского отметили, что он не будет публиковать декларацию о состоянии, имуществе и доходах за 2018 год до второго тура выборов. Однако команду и план действий шоумен таки обещает показать до второго тура.

       

      Кто победил на выборах президента в первом туре?
      После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Коррупция Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский
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