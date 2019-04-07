В Зеленского рассказали, что планируют делать с коррупцией

Команда кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского рассказала, как их кандидат планирует бороться с коррупцией в случае своей победы.

"Придумывать велосипед" в этой сфере не нужно, отмечают представители команды Зеленского на своем канале в Telegram. Они утверждают, что вся проблема – "в отсутствии политической воли".

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В команде Зеленского отмечают, что "наказание за коррупцию должно превышать все возможные выгоды от нее".

Что предлагают в Зеленского:

отменить неприкосновенность;

создать международный Высший экономический суд;

лишить силовые структуры несвойственных функций (инициирование дел и расследование экономических и финансовых преступлений);

получать их только через независимую международную конкурсную комиссию;

декриминализировать экономическую деятельность (наказывать экономически и административно за экономические нарушения);

наказывать должностных лиц, которые выдвигают искусственные претензии к бизнесу;

перенести "государство в смартфон" через реализацию максимального количества услуг бизнеса в электронном виде.

Увеличить строгость наказания для государственных служащих путем подписания согласия на добровольное лишение службы и через введение дополнительного наказания в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать государственные или местные должности, ввести запрет судейских решений по выходу под залог,

– говорится также в тексте.

Кроме того, в команде шоумена планируют "максимально привлечь граждан к разоблачению коррупции через вознаграждения". Там также отмечают, что антикоррупционные органы должны формироваться через независимые международные конкурсные комиссии.

Также Зеленский в случае победы будет "инициировать обращение к западным правоохранителям с просьбой начать антикоррупционные расследования против тех украинских коррупционеров, которые установлены украинскими антикоррупционными органами".

В пресс-службе Зеленского отметили, что он не будет публиковать декларацию о состоянии, имуществе и доходах за 2018 год до второго тура выборов. Однако команду и план действий шоумен таки обещает показать до второго тура.

Кто победил на выборах президента в первом туре?

После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.