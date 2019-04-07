Сюрреализм, - CNN о Зеленском, Порошенко и их анализах

Американский центральный телеканал CNN назвал президентскую кампанию в Украине "сенсационной" и "сюрреалистической". Так там отреагировали на анализы от обоих кандидатов во второй тур.

Развитие событий во втором туре президентских выборов в Украине наполнилось "сюрреализмом" после того, как кандидат Владимир Зеленский начал выдвигать неожиданные требования действующему президенту, а тот принял этот вызов, сообщает CNN.

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Отметим, и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский сдали анализы 5 апреля – это было одним из требований, которое последний озвучил в своем видеообращении.

Сенсационная президентская избирательная кампания в Украине в пятницу сделала очередной сюрреалистический оборот, когда действующий президент и его соперник-комедиант Владимир Зеленский провели анализы крови на камеры перед дебатами,

– отмечает телеканал.

Это превратило гонку между двумя кандидатами на медиа-спектакль, который должен продолжиться дебатами на 70-тысячном стадионе в Киеве, где выступали Мадонна, Шакира и Red Hot Chili Peppers.

Американский телеканал отмечает, что "комик, который сыграл в телесериале президента, неожиданно получил большую популярность среди масс на выборах". Второй тур и дебаты кандидатов вызывают огромный интерес среди населения Украины.

"Сюрреалистическая гонка наступает в серьезное время для Украины, которая провела пять лет в гибридной войне с Россией", – говорится в сообщении.

Телеканал также напомнил, что в этом контексте канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Порошенко на следующей неделе для обсуждения ситуации.

Отметим, Владимир Зеленский не захотел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко на НСК "Олимпийском", потому что там "нет соответствующего оборудования". Именно он озвучил такое условие для проведения дебатов. Eurolab шоумен и кандидат в президенты выбрал, видимо, неслучайно. Ее основатель и глава Андрей Пальчевский активно поддерживает шоумена и имеет украинское и российское гражданство. Также он был заместителем министра молодежи и спорта Рафиля Сафиулина во времена Януковича.

Петр Порошенко для этого приехал в НСК "Олимпийский". Анализы для действующего президента будут делать сразу несколько клиник. Уже появились первые результаты: никаких психоактивных веществ в крови.

Что известно о дебатах Порошенко с Зеленским?

После того, как экзит-полы показали, что во второй тур выборов проходят Зеленский и Порошенко, действующий президент вызвал шоумена на дебаты. Зеленский согласился, хотя вскоре после этого в его штабе начали искать всевозможные отговорки: мол, дебаты никому не интересны. Однако уже вскоре Зеленский снял видеоролик, в котором он вызвал Порошенко на дебаты и выдвинул ряд своих требований. После этого политики общаются с помощью видеосообщений. Сейчас Национальная общественная телерадиокомпания Украины готовится к проведению этих дебатов. Они точно должны произойти, ведь после подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов Зеленский и Порошенко официально прошли во второгй тур. А дебаты проходят перед голосованием - на этот раз 19 апреля.

КАК ЗЕЛЕНСКИЙ И ПОРОШЕНКО ОБМЕНИВАЛИСЬ ВИДЕО