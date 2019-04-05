Зеленский не покажет декларацию до второго тура выборов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет публиковать декларацию об имуществе и доходах за 2018 год до второго тура выборов.

В пресс-службе Зеленского отметили, что его декларация за 2018 год будет подана в рамках сроков, установленных действующим законодательством, пишет ЧЕСТНО.

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Действующее законодательство не обязывает Владимира Зеленского подавать декларацию о доходах за прошлый год, поскольку пока он не является должностным лицом. Поэтому Зеленский как кандидат в президенты декларировал свои доходы за 2017 год, ведь избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года, а обязательным является декларирование состояния за предыдущий год.

Однако, накануне движение ЧЕСТНО призвало кандидата исповедовать принципы прозрачности и обнародовать декларацию, но Зеленский отказался.

К слову, Петр Порошенко обнародовал свою декларацию. Президент задекларировал 1,56 миллиарда гривен доходов за прошлый 2018 год.

Кто победил на выборах президента в первом туре?После подсчета ЦИК 100% голосов первого тура выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набрал 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.