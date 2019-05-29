Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента

Володимир Зеленський 29 травня подав у Верховну Раду законопроект про імпічмент президента України. Глава держави також сподівається, що нардепи розглянуть ще один проект – про зняття з них депутатської недоторканності.

Про це заявив представник президента Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук на брифінгу.

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Президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв під час передвиборчої кампанії, сьогодні передав до Верховної Ради проект закону України "Про особливу процедуру з усунення поста президента України – імпічмент",

– сказав Стефанчук.



Законопроект Зеленського про імпічмент

На сайті Верховної Ради наразі ще не зареєстровано президентського законопроекту.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Також представник Зеленського нагадав, що у Верховній Раді лежить законопроект, яким скасуовується депутатська недоторканність.

"Це було би чесно, якби ми разом ці два проекти провели з тим, щоби і президент мав свою процедуру усунення його з поста, і Верховна Рада мала межі своєї недоторканості", – додав Стефанчук.

Закон про зняття недоторканності з депутатів: що відомо



Ще 19 жовтня 2017 року Верховна Рада у першому читанні розглянула законопроект про скасування депутатської недоторканності. "За" проголосували 336 народних депутатів.



Далі законопроект надіслали до Конституційного суду і 6 червня 2018 року суд постановив, що порушень Конституції у документі немає. З того часу Рада до розгляду законопроекту не поверталася.

За словами Стефанчука, команда Зеленського чесно прописала цю процедуру і чесно передала її до парламенту. Тому, президент робить "другий крок назустріч Верховній Раді з тим, аби спробувати налагодити співпрацю у подальшому".

Окрім того, радник президента анонсував подання подальших проектів законів, зокрема щодо відповідальності за кнопкодавство, боротьби з корупцією та народовладдя.

Додамо, спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Рада розгляне законопроект про імпічмент президента на цьому тижні.

Що говорив Зеленський про імпічмент? Під час передвиборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що у разі його перемоги на президентських виборах, перш за все планує зняти недоторканність із президента України, народних депутатів і суддів. Тому він обіцяв подати на розгляд Верховній раді законопроект про імпічмент президента.



"Важливо, що я хочу залишитися собою. Я не тримаюся за посаду. Тому, до речі, один з головних і перших законів, які чекало суспільство 28 років, і мені незрозуміло, чому його немає, у всьому цивілізованому суспільстві є закон про імпічмент. Я сам іду назустріч. Не мені пропонують депутати Верховної ради або там якісь окремі чиновні мужі. Ні, я сам цього хочу. Чому? Тому що є цивілізований шлях, як прибрати людину, який, на думку суспільства, стала недостатньо гідною їх вибору", – говорив Зеленський.