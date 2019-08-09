Импичмент и наказания прогульщиков: Стефанчук рассказал, с чего начнет работу новая ВР

Законопроект об импичменте президента Украины станет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва. Новоизбранные нардепы также сразу возьмутся за все основные блоки.

К определенной работе нардепы уже готовы, об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук по итогам первого подготовительного заседания депутатской группы.

Важно: Первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа

Первое подготовительное заседание подготовительной группы новоизбранного парламента состоялось 9 августа.

За закон об импичменте президента – это будет один из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде,

– подчеркнул он.

Он также добавил, что среди законопроектов, с которых начнет свою работу новая ВР, будет перевод документооборота парламента в электронную форму вместо бумажной и изменения в Конституцию.

Это позволит лишать народных депутатов полномочий за кнопкодавства.

"Мы ускорим максимальную идентификацию депутатов и аналогично те решения, о которых говорили: ответственность депутата за кнопкодавство, за прогулы. Внесение изменений в Конституцию, что будет безусловно основанием для прекращения его депутатских полномочий", – добавил Стефанчук.

Кроме того, по прогнозу Стефанчука, нардепы будут работать над блоками по всем основным направлениям: экономике, антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, евроинтеграции, международных отношениях.

Первое заседание Рады, согласно Конституции, откроет самый старший по возрасту депутат. В IX созыве таким будет представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 78-летний Юлий Иоффе.