Импичмент и наказания прогульщиков: Стефанчук рассказал, с чего начнет работу новая ВР
Законопроект об импичменте президента Украины станет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва. Новоизбранные нардепы также сразу возьмутся за все основные блоки.
К определенной работе нардепы уже готовы, об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук по итогам первого подготовительного заседания депутатской группы.
Важно: Первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа
Первое подготовительное заседание подготовительной группы новоизбранного парламента состоялось 9 августа.
За закон об импичменте президента – это будет один из первых законов, который, я надеюсь, будет проголосован в этой Раде,
– подчеркнул он.
Он также добавил, что среди законопроектов, с которых начнет свою работу новая ВР, будет перевод документооборота парламента в электронную форму вместо бумажной и изменения в Конституцию.
Это позволит лишать народных депутатов полномочий за кнопкодавства.
"Мы ускорим максимальную идентификацию депутатов и аналогично те решения, о которых говорили: ответственность депутата за кнопкодавство, за прогулы. Внесение изменений в Конституцию, что будет безусловно основанием для прекращения его депутатских полномочий", – добавил Стефанчук.
Кроме того, по прогнозу Стефанчука, нардепы будут работать над блоками по всем основным направлениям: экономике, антикоррупции, инфраструктуре, безопасности и обороне, евроинтеграции, международных отношениях.
Первое заседание Рады, согласно Конституции, откроет самый старший по возрасту депутат. В IX созыве таким будет представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" 78-летний Юлий Иоффе.
Выбор редакции
-
Они отдали жизнь за Украину: какими на самом деле были погибшие возле Павлополя морпехисегодня , 01:20
-
Дело "Роттердам+": суд отправил за решетку одного из фигурантов дела9 августа , 22:35
-
Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ9 августа , 22:24