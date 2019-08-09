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      Імпічмент та покарання прогульників: Стефанчук розповів, з чого почне роботу нова ВР

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      Закон про імпічмент президента стане одним із перших на розгляді нової Ради, – Стефанчук
      Закон про імпічмент президента стане одним із перших на розгляді нової Ради, – Стефанчук / Радіо Свобода

      Законопроект про імпічмент президента України стане одним із перших, який розгляне Верховна Рада нового скликання. Новообрані нардепи також відразу візьмуться за усі основні блоки.

      До визначеної роботи нардепи вже готові, про це заявив представник президента Володимира Зеленського у ВР Руслан Стефанчук за підсумками першого підготовчого засідання депутатської групи.

      Важливо: Перше засідання новообраної Верховної Ради відбудеться 29 серпня

      Перше підготовче засідання підготовчої групи новообраного парламенту відбулось 9 серпня. 

      За закон про імпічмент президента – це буде один із перших законів, який, я сподіваюся, буде проголосований у цій Раді,
      – наголосив він.

      Він також додав, що серед законопроектів, з яких почне свою роботу нова ВР, буде переведення документообігу парламенту в електронну форму замість паперової та зміни до Конституції.

      Це дозволять позбавляти народних депутатів повноважень за кнопкодавство.

      "Ми прискоримо максимальну ідентифікацію депутатів і аналогічно ті рішення, про які говорили: відповідальність депутата за кнопкодавство, за прогули. Внесення змін до Конституції, що це буде безумовно підставою для припинення його депутатських повноважень", – додав Стефанчук.

      Окрім того, за прогнозом Стефанчука, нардепи працюватимуть над блоками по всіх основних напрямках: економіці, антикорупції, інфраструктурі, безпеці й обороні, євроінтеграції, міжнародних відносинах.

      Перше засідання новообраної Ради, згідно із Конституцією, відкриє найстаріший за віком депутат. У IX скликанні таким буде представник партії "Опозиційна платформа – За життя" 78-річний Юлій Іоффе.


      Розподіл місць у Раді / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Руслан Стефанчук Верховна Рада Імпічмент
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