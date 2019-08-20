Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?

Перші сто дні роботи глави держави добігають кінця. Ми вирішили проаналізувати, що встиг зробити президент Зеленський. Які законопроекти Зеленський вніс до парламенту, які плануються до розгляду, наскільки вони відповідають його обіцянкам і чого очікувати, – далі в матеріалі 24 каналу.

Яка відповідність між обіцянками і діями

Експерти наголошують: з точки зору запиту на швидкі зміни в суспільстві Зеленський діє правильно. За словами політолога Валерія Клочок, є законопроекти Зеленського, які були зареєстровані в попередньому скликанні Верховної Ради. Зокрема, про внесення змін до закону про вибори та виборчі права військовослужбовців. Депутати навіть не включили їх до порядку денного.

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Перші законопроекти Зеленського Верховна Рада провалила в травні / Фото Getty

Перший заступник голови Українського інституту аналізу і менеджменту політики Владислав Дзівідзінський зауважує: очікування українців, як завжди, завищені напередодні виборів. Всі хочуть все й одразу. Є дорікання щодо того, що деякі обіцянки не витримані в часі. Приміром: "Прийде весна, будемо саджати". Вже майже осінь, поки нікого з корупціонерів не посадили. Але нова влада діє швидко.

У команди Зеленського більше, ніж раніше, є відповідність між обіцянками і діями. Всі попередні влади страждали популізмом. Нова влада знає, які це матиме наслідки. Тобто перед тим, як щось пообіцяти, двічі подумають. Якщо буде реальна робота на покращення життя українців, то є шанс на швидкі якісні зміни в державі завдяки новому парламенту,

– вважає Владислав Дзівідзінський.

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Політолог додає: очевидно, що Верховна Рада дев’ятого скликання буде однією із швидких щодо прийняття рішень. Все, що пов’язано із Зеленським, говорить Дзівідзінський, відбувається дуже швидко. І це виправдано.

Суспільний запит на законопроекти

З першочергових законопроектів, які пообіцяв Зеленський, – про імпічмент президенту і обмеження депутатської недоторканності. Як зауважує Валерій Клочок, у команди Зеленського є власне бачення закону про імпічмент. Це має бути комплекс законодавчих норм, необхідних для проведення імпічменту. З цим, говорить він, можна погодитися. Але партія "Слуга народу" лукавить, говорячи, що цим законом вирішується проблема. Проблема вирішується на рівні змін до Конституції в частині, яка визначає остаточну кількість голосів за імпічмент – це 3/4 складу парламенту – 338 нардепів. У тих умовах, які склалися в парламенті, така процедура нереальна.



Зеленський пропонує в першу чергу розглянути закон про імпічмент / Фото РБК

Владислав Дзівідзінський підкреслює: має значення порядок внесення законопроектів на розгляд. Позбавлення депутатів недоторканності українці чекають мало не від початку незалежності. Тому, якщо протягом першого місяця роботи парламенту не буде внесено законопроект про імпічмент або позбавлення недоторканності депутатів і суддів, почнуться звинувачення президента в затягуванні або небажанні.

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Законодавчі ініціативи правильні, але поки немає системи

Майбутній можливий перший віце-спікер Руслан Стефанчук анонсував наробку депутатами від "Слуга народу" більше трьохсот законопроектів. Валерій Клочок зазначає: говорити про комплексність підходу до вирішення тієї чи іншої проблеми поки складно. Наразі немає документів. Водночас, за його словами, документ про цивільну конфіскацію – позитивний момент.

Законопроект про цивільну конфіскацію стосується виявлення незаконного збагачення держслужбовцями. Передбачається механізм не лише притягнення їх до кримінальної відповідальності. Якщо доходи перевищуватимуть певний бар’єр, і чиновник не зможе пояснити джерела надходження, то в спеціальному порядку майно можуть конфіскувати. В умовах тотальної корупції це необхідний законопроект,

– переконаний Валерій Клочок.

З іншого боку, експерт вважає суперечливими заяви секретаря РНБО Олександра Данилюка про ініціативу партії "Слуга народу", яка поки законодавчо не виписана, – про податкову амністію та амністію капіталів. Клочок наголошує: це різні речі, які не можна об’єднувати. Перша – це списання боргів зі сплати податків. Друга – легалізація грошей, отриманих не зовсім законним шляхом. Ці проблеми є, їх треба вирішувати. Але окремо.



Більшість законопроектів команди Зеленського ще не оприлюднені / Фото ЛБ

Ще одна суперечлива ініціатива – обов’язковість декларації доходів та видатків громадянами. Якщо видатки перевищують офіційні доходи, то треба сплатити з них податки. Це, зазначає Клочок, нормальна практика передових країн. Питання в межі, що підлягає оподаткуванню. Наразі мовиться про суму від п’яти тисяч гривень, що викличе збурення в суспільстві. Хоча порядок треба навести. Сума грошей у тіні дуже велика – від 50 до 70%. Можна вивести 20-30%, і це суттєво.

Також цікаво було б подивитися на законопроект, ініційований Зеленським, про запуск вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Це, наголошує політолог, продовження земельної реформи. Ринок землі є. Але невідомо, скільки землі продаватиметься в одні руки і кому? Механізм формування ціни.

Ризики законодавчих кроків

Владислав Дзівідзінський відзначає: Зеленському потрібно діяти швидко, оскільки все горить.

"Є низка проблем, які попередня влада, думаючи про своє збереження і переобрання, просто залишила напризволяще. Приміром, борги перед ТЕЦ за водопостачання. І тепер українцям обіцяють або відключити гарячу воду, або давати по годинах", – зауважує Владислав Дзівідзінський.

Ситуація, на його думку, ускладнюється тим, що в руках однієї політсили – "Опозиційної платформи – За життя" відбувається монополізація ЗМІ. А це приблизно п’ять телеканалів, десять видавництв і понад тридцять інтернет-ресурсів. ОПЗЖ не отримала бажаної кількості посад у парламенті. І почне інформаційну атаку на Зеленського. Потрібен тільки привід.

У команді Зеленського, говорить Дзівідзінський, це теж розуміють. І грають на випередження. Але є два ризики.

1. Ми не знаємо авторів анонсованих законопроектів. Ті, хто має авторитет, як законотворці, не були долучені до розробки. Модератори – Зеленський, лідер "Слуга народу" Дмитро Разумков, Стефанчук. Але хто ще, невідомо.



Успішність роботи Зеленського залежить від дисципліни в "Слуга народу" / Фото FB

2. Другий ризик – контроль над найбільшою фракцією за всю історію незалежності. Одним із таких інструментів, на думку експерта, може стати закон про позбавлення депутатів недоторканності.

Важливо не тільки виграти, але й втримати перемогу. У фракції "Слуга народу" можуть бути контрольовані олігархами групи впливу. Тоді неможливо буде виконати обіцянки Зеленського. Логічно, що у президента анонсували зміни до регламенту і ініціюють законопроекти, які б дозволяли позбавляти народних депутатів повноважень за кнопкодавство,

– підкреслює Владислав Дзівідзінський.

За сто днів президентства Зеленський зробив достатньо, зважаючи на об’єктивні обставини – стара Верховна Рада і дострокові парламентські вибори. З одного боку, президент намагається виправдати очікування суспільства. З іншого, необхідна системність і комплексність законодавчих ініціатив, аби це мало конкретний ефект, який би відчули українці.