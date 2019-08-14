Ринок землі в Україні: чи зможуть українці вільно розпоряджатися чорноземом

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже за рік в Україні з'явиться ринок землі. До слова, наразі він існує у всіх розвинених країнах окрім Північної Кореї, Венесуели, Куби та Таджикистану. Немає його і в Україні. Чи зможуть українці вільно розпоряджатися своїми землями – пояснив політолог.

Як сказав політичний експерт Володимир Фесенко у прямому ефірі каналу, навіть якщо буде створений ринок землі, то не факт, що українці одразу підуть продавати свої паї. Також він підкреслив, що її вартість не збільшиться до декількох тисяч доларів за гектар.

Читайте також: Скільки людей хочуть продати землю після скасування мораторію

На його думку, цілком реально, що закон про створення ринку землі буде ухвалений. Це пов'язано з тим, що президентська партія "Слуга народу" має більшість у парламенті.

Я не виключаю, що буде спротив з боку різних політичних сил. Що є проблемою? Громадська думка, що виступає проти ринку землі. Тому треба буде переконувати й пересічних громадян, і власників паїв, і фермерів,

– пояснив Фесенко.

Також він додав, що наразі проти ринку землі виступають саме фермери та малий і середній бізнес. Бо вони не мають грошей на викуп землі. Якщо б буде створений пільговий механізм для них, то вони можуть підтримати закон. Володимир Зеленський заявив, що потрібно створити певні гарантії та механізми, аби цей ринок землі був цивілізований та захищений.

До слова, в Україні сьогодні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель до 1 січня 2020 року. Через таку заборону власники земельних паїв сільськогосподарського призначення не можуть вільно розпоряджатися ними. Договір оренди – єдиний метод передачі землі в користування іншим особам.



По скільки в областях України продають землю під мораторієм: Інфографіка 24 каналу