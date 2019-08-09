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      Скільки людей хочуть продати землю після скасування мораторію

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      Сергій Фурса
      Сергій Фурса / 24 канал

      Володимир Зеленський планує вже у 2019 році скасувати мораторій на продаж землі. Противники зняття заборони стверджують, що всю землю скуповуватимуть олігархи та іноземці. Проте статистика говорить, що лише 5-10% людей хотіли б продати свої паї після скасування мораторію.

      Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність" розповів економічний експерт Сергій Фурса.

      Що буде з ціною? Наскільки зростуть ціни на землю після скасування мораторію: думка експерта

      "Зараз залишається шість мільйонів осіб, яких позбавили їх права власності. І з точки зору відновлення справедливості зараз ми всі просто зобов'язані зробити все, щоб актив, який є у цих людей, виріс в ціні. І щоб ніщо його зростання не стримувало", – зазначив аналітик.

      Тому що зростання вартості паю – це і зростання вартості оренди. Отримання хоч якоїсь компенсації за 18 років, коли агрохолдинги могли викручувати руки селянам. Тому що зростання вартості паю – це можливість дати навчання дітям, якщо його вирішать продати. Люди заслужили, щоб їх власність нарешті отримала справжню оцінку і справжню вартість,
      – наголосив Фурса.

      При цьому, він підкреслив, що відповідно до соціології, продати пай хочуть лише 5-10% власників. Тому в основному люди почнуть отримувати просто великий дохід від оренди землі. Саме тому не варто вірити популістам, які ствреджують, що землю скуповуватимуть іноземці та олігархи.  

      Не варто хвилюватися! "Іноземці скуплять усі наші землі": Фурса розвіяв міф про скасування мораторію

      Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 9 серпня 2019

      Що відомо про ринок землі в Україні
      В Україні сьогодні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж земель до 1 січня 2020 року.

      Через таку заборону власники земельних паїв сільськогосподарського призначення не можуть вільно розпоряджатися ними. Договір оренди – єдиний метод передачі землі в користування іншим особам.

      Мораторій на продаж землі припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

      скільки коштує земля
      По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Ринок землі Мораторій на продаж землі Гроші
      Джерело: 24 канал
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