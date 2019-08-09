Скільки людей хочуть продати землю після скасування мораторію

Володимир Зеленський планує вже у 2019 році скасувати мораторій на продаж землі. Противники зняття заборони стверджують, що всю землю скуповуватимуть олігархи та іноземці. Проте статистика говорить, що лише 5-10% людей хотіли б продати свої паї після скасування мораторію.

Про це у своєму відеоблозі "Фінансова грамотність " розповів економічний експерт Сергій Фурса.

Що буде з ціною? Наскільки зростуть ціни на землю після скасування мораторію: думка експерта

"Зараз залишається шість мільйонів осіб, яких позбавили їх права власності. І з точки зору відновлення справедливості зараз ми всі просто зобов'язані зробити все, щоб актив, який є у цих людей, виріс в ціні. І щоб ніщо його зростання не стримувало", – зазначив аналітик.

Тому що зростання вартості паю – це і зростання вартості оренди. Отримання хоч якоїсь компенсації за 18 років, коли агрохолдинги могли викручувати руки селянам. Тому що зростання вартості паю – це можливість дати навчання дітям, якщо його вирішать продати. Люди заслужили, щоб їх власність нарешті отримала справжню оцінку і справжню вартість,

– наголосив Фурса.

При цьому, він підкреслив, що відповідно до соціології, продати пай хочуть лише 5-10% власників. Тому в основному люди почнуть отримувати просто великий дохід від оренди землі. Саме тому не варто вірити популістам, які ствреджують, що землю скуповуватимуть іноземці та олігархи.

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Відео повного відеоблогу Сергія Фурси "Фінансова грамотність" за 9 серпня 2019

Що відомо про ринок землі в Україні

В Україні сьогодні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж земель до 1 січня 2020 року.



Через таку заборону власники земельних паїв сільськогосподарського призначення не можуть вільно розпоряджатися ними. Договір оренди – єдиний метод передачі землі в користування іншим особам.



Мораторій на продаж землі припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.



По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу