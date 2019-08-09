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      Сколько людей хотят продать землю после отмены моратория

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      Сергей Фурса
      Сергей Фурса / 24 канал

      Владимир Зеленский планирует уже в 2019 году отменить мораторий на продажу земли. Противники снятия запрета утверждают, что всю землю скупят олигархи и иностранцы. Однако статистика говорит, что только 5-10% людей хотели бы продать свои паи после отмены моратория.

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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      "Сейчас остается шесть миллионов человек, которых лишили их права собственности. И с точки зрения восстановления справедливости сейчас мы все просто обязаны сделать все, чтобы актив, который есть у этих людей, вырос в цене. И чтобы ничто его рост не сдерживало", – отметил аналитик.

      Так как рост стоимости пая – это и рост стоимости аренды. Получение хоть какой-то компенсации за 18 лет, когда агрохолдинги могли выкручивать руки крестьянам. Так как рост стоимости пая – это возможность дать обучение детям, если его решат продать. Люди заслужили, чтобы их собственность наконец получила настоящую оценку и настоящую стоимость,
      – отметил Фурса.

      При этом он подчеркнул, что согласно социологии, продать пай хотят только 5-10% владельцев. Поэтому в основном люди начнут получать просто большой доход от аренды земли. Именно поэтому не стоит верить популистам, которые утверждают, что землю скупят иностранцы и олигархи.

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      Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 9 августа 2019

      Что известно о рынке земли в Украине
      В Украине сегодня действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу земель до 1 января 2020 года.

      Из-за такого запрета владельцы земельных паев сельскохозяйственного назначения не могут свободно распоряжаться ими. Договор аренды – единственный метод передачи земли в пользование другим лицам.

      Мораторий на продажу земли прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

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      За сколько в областях Украины продают землю под мораторием: инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Мораторий на продажу земли Рынок земли Новости недвижимости Украины Деньги
      Источник: 24 канал
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