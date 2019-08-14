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      Рынок земли в Украине: смогут ли украинцы свободно распоряжаться черноземом

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      Рынок земли в Украине
      Рынок земли в Украине / novostipmr.com

      Президент Владимир Зеленский заявил, что уже через год в Украине появится рынок земли. К слову, сейчас он существует во всех развитых странах кроме Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы и Таджикистана. Нет его и в Украине. Смогут ли украинцы свободно распоряжаться своими землями, – объяснил политолог.

      Как сказал политический эксперт Владимир Фесенко в прямом эфире 24 канала, даже если будет создан рынок земли, то не факт, что украинцы сразу пойдут продавать свои паи. Также он подчеркнул, что ее стоимость не увеличится до нескольких тысяч долларов за гектар.

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      По его мнению, вполне реально, что закон о создании рынка земли будет принят. Это связано с тем, что президентская партия "Слуга народа" имеет большинство в парламенте.

      Я не исключаю, что будет сопротивление со стороны разных политических сил. Что является проблемой? Общественное мнение, выступающее против рынка земли. Поэтому надо будет убеждать и рядовых граждан, и владельцев паев и фермеров,
      – пояснил Фесенко.

      Также он добавил, что сейчас против рынка земли выступают именно фермеры и малый и средний бизнес. Потому что они не имеют денег на выкуп земли. Если бы был создан льготный механизм для них, то они могут поддержать закон. Владимир заявил, что нужно создать определенные гарантии и механизмы, чтобы этот рынок земли был цивилизованный и защищенный.

      К слову, в Украине сегодня действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель до 1 января 2020 года. Из-за такого запрета владельцы земельных паев сельскохозяйственного назначения не могут свободно распоряжаться ими. Договор аренды – единственный метод передачи земли в пользование другим лицам.

      По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу
      Почем  в областях Украины продают землю под мораторием: Инфографика 24 канала

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      Теги: Бизнес Слуга народа Верховная Рада Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Рынок земли Новости Украины Мораторий на продажу земли
      Источник: 24 канал
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