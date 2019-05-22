Верховна Рада провалила виборчі законопроекти Зеленського

Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії президентський законопроект про зміну виборчого законодавства та про публічні закупівлі.

Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проекти законів "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу, а також "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України".

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Однак депутати Верховної Ради не підтримали розгляд цих законопроектів під час засідання 22 травня. Про те, як голосували депутати – читайте у нашому матеріалі.

Спікер Ради Андрій Парубій закрив екстрене засідання. Наступного разу Рада збереться 28 травня.

За годину до позачергового засідання Верховної Ради, законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів ще не був зареєстрованим. Згодом він таки надійшов до Ради з позначкою "невідкладний".

Що передбачає закон Зеленського про про зміну виборчого законодавства?Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради до 3%. Наразі це 5%.



У пояснювальній записці йдеться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема,



- зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;

- роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;

- прийняття Центральною виборчою комісією більше 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;

- належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

Що передбачає закон Зеленського про публічні закупівлі? Зеленський пропонує внести до закону низку змін, щоб забезпечити організацію підготовки та проведення виборів в Україні, а саме здійснення закупівель товарів і послуг для таких потреб. У законопроекті мовиться, що:



- закупівлю таких товарів і послуг необхідно здійснювати невідкладно;



- такі замовлення, як виготовлення, пакування, доставка виборчих бюлетенів (…) можуть виконати лише підприємства, які мають відповідні виробничі потужності, досвід виконання подібних замовлень, підготовлених фахівців, а також досвід виготовлення замовлень у великих обсягах;



- скарги, які учасники торгів подають щодо результатів закупівель, пов’язаних з виборами, не зупинятимуть підготовки до проведення виборів.