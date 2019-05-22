15:10
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Верховна Рада провалила виборчі законопроекти Зеленського

      6860 Читать новость на русском
      Верховна Рада не включила в порядок денний жодного законопроекту Зеленського
      Верховна Рада не включила в порядок денний жодного законопроекту Зеленського / 24 канал

      Верховна Рада України не включила до порядку денного сесії президентський законопроект про зміну виборчого законодавства та про публічні закупівлі.

      Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проекти законів "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу, а також "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України".

      Читайте також: Зеленський вніс в Раду законопроект про вибори: текст документу

      Однак депутати Верховної Ради не підтримали розгляд цих законопроектів під час засідання 22 травня. Про те, як голосували депутати – читайте у нашому матеріалі.

      Спікер Ради Андрій Парубій закрив екстрене засідання. Наступного разу Рада збереться 28 травня.

      За годину до позачергового засідання Верховної Ради, законопроект про внесення змін до закону про вибори народних депутатів ще не був зареєстрованим. Згодом він таки надійшов до Ради з позначкою "невідкладний".

      Що передбачає закон Зеленського про про зміну виборчого законодавства?Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради до 3%. Наразі це 5%.

      У пояснювальній записці йдеться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема,

      - зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;
      - роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;
      - прийняття Центральною виборчою комісією більше 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;
      - належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

      Що передбачає закон Зеленського про публічні закупівлі? Зеленський пропонує внести до закону низку змін, щоб забезпечити організацію підготовки та проведення виборів в Україні, а саме здійснення закупівель товарів і послуг для таких потреб. У законопроекті мовиться, що:

      - закупівлю таких товарів і послуг необхідно здійснювати невідкладно;

      - такі замовлення, як виготовлення, пакування, доставка виборчих бюлетенів (…) можуть виконати лише підприємства, які мають відповідні виробничі потужності, досвід виконання подібних замовлень, підготовлених фахівців, а також досвід виготовлення замовлень у великих обсягах;

      - скарги, які учасники торгів подають щодо результатів закупівель, пов’язаних з виборами, не зупинятимуть підготовки до проведення виборів.

      blog_ava
      Хто такий Іван Баканов: біографія нового заступника голови СБУ
      сьогодні
      8964
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Володимир Зеленський Законодавство
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      сьогодні , 15:01 Ідуть танки на світанку: маневри в зоні ООС очима воєнкора
      Володимир Патола 265
      Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      сьогодні , 14:12 Планы команды Зеленского – торговля суверенитетом Украины
      Сергій Фурса 3092
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:58 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      44646
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:08 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      4552
      Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      сьогодні , 12:00 Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      Юрій Бутусов 1295
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук