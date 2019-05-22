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      Рада провалила зміни до виборчого законодавства: хто та як голосував

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      Рада не включила в порядок денний законопроекти Зеленського
      Рада не включила в порядок денний законопроекти Зеленського / Ілюстративне фото

      Верховна Рада не включила до порядку денного сесії законопроект президента України Володимира Зеленського про внесення змін до виборчого законодавства та законопроект щодо публічних закупівель у період виборів.

      Зокрема, Рада не включила в порядок денний президентський законопроект № 10319 "Про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України". За його включення до порядку денного проголосували лише 92 народні депутати із 226-ти необхідних. 

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      Як голосували партії у Раді за проект Зеленського про зміни до виборчого законодавства

      Так, ЗА рішення проголосували:

      "Опозиційний Блок" – 24 нардепи;
      "Самопоміч" – 20 депутатів;
      "Блок Петра Порошенка" – 17 депутатів;
      "Радикальна партія Олега Ляшка" – 16 депутатів;
      "Батьківщина" – 16 нардепів;
      "Народний Фронт" – 7 депутатів;
      "Воля народу" – 1 нардеп;
      "Партія Відродження" – 0 нардепів;
      Позафракційні депутати – 26.

      Проти включення проекту Зеленського в порядок денний проголосувало найбільше народних обранців з "Народного Фронту" – 27, а з БПП та "Раикальної партії" по 15.

      Що передбачає закон Зеленського про про зміну виборчого законодавства?Президентський законопроект про внесення змін до законодавства у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів передбачає пропорційну систему за закритими списками та зниження прохідного бар'єру до Верховної Ради до 3%. Наразі це 5%.

      У пояснювальній записці йдеться, що впровадження відкритих списків до Ради потребує серйозних змін в системі адміністрування виборів. Зокрема,

      - зміни форми і змісту виборчих бюлетенів;
      - роз'яснювальної роботи серед виборців про особливості системи;
      - прийняття Центральною виборчою комісією більше 60 постанов, спрямованих на впровадження зазначеної системи;
      - належної підготовки партій і кандидатів до проведення виборів по цій системі.

      Також Рада не включила до порядку денного законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу". За його включення проголосувало 127 депутатів за мінімально необхідних 226-ти. Проти проголосували 17 нардепів, 52 не голосували, 57 утримались від голосування.


      Голосування партій за проект Зеленського про публічні закупівлі

      Після цього голова Верховно Ради Андрій Парубій заявив, що він змушений закрити засідання парламенту, оскільки всі питання вичерпані.

      Що передбачає закон Зеленського про публічні закупівлі? Зеленський пропонує внести до закону низку змін, щоб забезпечити організацію підготовки та проведення виборів в Україні, а саме здійснення закупівель товарів і послуг для таких потреб.

      У пояснювальній записці до законопроекту мовиться, що закупівлю таких товарів і послуг необхідно здійснювати невідкладно. Адже терміни їх виготовлення та поставки є досить тривалими, а виборчі комісії не можуть проводити довгострокові процедури закупівель.

      Крім того, такі замовлення, як виготовлення, пакування, доставка виборчих бюлетенів (…) можуть виконати лише підприємства, які мають відповідні виробничі потужності, досвід виконання подібних замовлень, підготовлених фахівців, а також досвід виготовлення замовлень у великих обсягах. Законопроектом передбачено, що скарги, які учасники торгів подають щодо результатів закупівель, пов’язаних з виборами, не зупинятимуть підготовки до проведення виборів.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Розпуск Ради Володимир Зеленський Законодавство
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