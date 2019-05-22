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      Рада провалила изменения в избирательное законодательство: кто как голосовал

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      Рада не включила в повестку дня законопроекты Зеленского
      Рада не включила в повестку дня законопроекты Зеленского / Иллюстративное фото

      Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в избирательное законодательство и законопроект о публичных закупках в период выборов.

      В частности, Рада не включила в повестку дня президентский законопроект № 10319 "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины". За его включение проголосовали только 92 депутата при минимально необходимых 226-ти.

      Читайте также: Каковы шансы у старых и новых партий пройти в Раду на выборах в июле


      Как голосовали партии в Раде за проект Зеленского об изменениях избирательного законодательства

      Так, За решение проголосовали:

      "Оппозиционный Блок" – 24 нардепа;
      "Самопомич" – 20 депутатов;
      "Блок Петра Порошенко" – 17 депутатов;
      "Радикальная партия Олега Ляшко" – 16 депутатов;
      "Батькивщина" – 16 нардепов;
      "Народный Фронт" – 7 депутатов;
      "Воля народа" – 1 нардеп;
      "Партия Видродження" – 0 нардепов;
      Внефракционные депутаты – 26.

      Также Рада не включила в повестку дня законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса". За его включение проголосовало 127 депутатов при минимально необходимых 226-ти. Против проголосовали 17 нардепов, 52 не голосовали, 57 воздержались от голосования.


      Голосование партий за проект Зеленского о публичных закупках

      После этого глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что он вынужден закрыть заседание парламента, поскольку все вопросы исчерпаны.

      Что предусматривает закон Зеленского?Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Сейчас это 5%.

      В пояснительной записке говорится, что внедрение открытых списков в Раду требует серьезных изменений в системе администрирования выборов. Отдельно,

      - изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;
      - разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;
      - принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;
      - надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Роспуск Рады Владимир Зеленский Законодательство
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