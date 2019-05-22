Рада провалила изменения в избирательное законодательство: кто как голосовал
Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в избирательное законодательство и законопроект о публичных закупках в период выборов.
В частности, Рада не включила в повестку дня президентский законопроект № 10319 "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины". За его включение проголосовали только 92 депутата при минимально необходимых 226-ти.
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Как голосовали партии в Раде за проект Зеленского об изменениях избирательного законодательства
Так, За решение проголосовали:
"Оппозиционный Блок" – 24 нардепа;
"Самопомич" – 20 депутатов;
"Блок Петра Порошенко" – 17 депутатов;
"Радикальная партия Олега Ляшко" – 16 депутатов;
"Батькивщина" – 16 нардепов;
"Народный Фронт" – 7 депутатов;
"Воля народа" – 1 нардеп;
"Партия Видродження" – 0 нардепов;
Внефракционные депутаты – 26.
Также Рада не включила в повестку дня законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса". За его включение проголосовало 127 депутатов при минимально необходимых 226-ти. Против проголосовали 17 нардепов, 52 не голосовали, 57 воздержались от голосования.
Голосование партий за проект Зеленского о публичных закупках
После этого глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что он вынужден закрыть заседание парламента, поскольку все вопросы исчерпаны.
Что предусматривает закон Зеленского?Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Сейчас это 5%.
В пояснительной записке говорится, что внедрение открытых списков в Раду требует серьезных изменений в системе администрирования выборов. Отдельно,
- изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;
- разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;
- принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;
- надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.
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