Каковы шансы у старых и новых партий пройти в Раду на выборах в июле

Досрочные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля, выгодны не всем. Так, партии "Слуга народа" Зеленского, "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Тимошенко имеют хорошие рейтинги среди избирателей и проходят в парламент снова. Однако, часть фракций действующей Верховной Рады и новообразованные политические силы не успеют получить достаточное количество сторонников среди избирателей.

Об этом рассказала научный руководитель фонда "Демократические инициативы" социолог Ирина Бекешкина в комментарии журналистам 24 канала.

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На роспуске Верховной Рады настаивают те, кому это выгодно. Прежде всего это "Слуга народа". По результатам последних опросов, за эту партию, в которой пока неизвестен ни однин ее член, готовы голосовать 40% избирателей среди тех, кто определился. Поэтому, чем дальше будет отодвигаться дата выборов и будет нормальная избирательная кампания, тем больше будет размышлений и кто-то может решить голосовать за других,

– отметила социолог.

По ее мнению, "Блоку Петра Порошенко" определенным образом выгодны досрочные выборы. В партии надеются, что все, кто выступает против президента Зеленского и его партии, сконцентрируются именно на поддержке БПП.

"Батькивщине" Юлии Тимошенко также выгоден роспуск действующего парламента и проведение выборов в Раду 21 июля.

"Батькивщине" это выгодно, так как ее ядерный электорат вряд ли до осени увеличится. Сейчас это сельские жители старшего возраста. Они все равно будут за нее голосовать, и они не ходят в отпуск", – пояснила Бекешкина.

Еще одна фракция, которой выгодны досрочные выборы – "Оппозиционная платформа "За жизнь".



Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись в середине апреля

Однако парламентские выборы 21 июля точно не выгодны новым политическим силам. Они не успеют "дойти до своего избирателя", ведь большинство украинцев летом будет отдыхать, и им точно будет не до избирательной кампании.

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Кроме того, шансов снова попасть в Раду не имеет и "Народный Фронт". А перестроиться за два месяца, чтобы получить голоса избирателей, они не успеют. Именно поэтому, по мнению социолога, партия и вышла из парламентской коалиции, чтобы Зеленский не имел законных юридических оснований распускать Раду.

Бекешкина рассказала, что новообразованной партии Святослава Вакарчука "Голос" досрочные выборы однозначно не выгодны. По ее словам, политсила музыканта летом может пройти в Раду только при условии, что проходной барьер таки снизят до 3%.

Когда состоятся досрочные парламентские выборы?

20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении распустить украинский парламент. Он дал нардепам несколько срочных задач "на 2 последующие месяцы" до роспуска Рады: принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.



21 мая состоялись консультации лидеров фракций Верховной Рады и Владимира Зеленского. По их итогам политики договорились, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля 2019 года. Впоследствии президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва.



Также Зеленский предлагает нардепам на внеочередном заседании Верховной Рады изменить избирательное законодательство – снизить проходной барьер в парламент с 5% до 3% и отменить мажоритарную систему выборов.





Как должны состояться внеочередные выборы в парламент: что говорит закон​