Зеленский озвучил аргумент для роспуска Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что главным аргументом для досрочного роспуска Верховной Рады является крайне низкое доверие украинцев к парламенту и нардепам.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с лидерами парламентских фракций и руководством Рады в Киеве. На ней политики как раз обсуждали досрочное прекращение ее полномочий и назначение внеочередных выборов.

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Главный аргумент для роспуска Верхвоной Рады – очень низкое доверие граждан Украины к этому институту – 4%. Это – оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существует коалиции,

– заявил Зеленский.

На встрече обсудили дату проведения досрочных выборов. По словам радикала Олега Ляшко и представителя Зеленского – это, вероятно, будет 21 июля 2019 года. Однако, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что возможной датой внеочередных выборов в парламент будет 21 или 28 июля.



Когда должны состояться внеочередные выборы в парламент: что говорит закон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении распустить украинский парламент 20 мая во время инаугурационной речи. Он дал нардепам несколько срочных задач "на 2 последующих месяца" до роспуска Рады: принятие закона о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.

Почему Зеленский не имел юридических оснований распустить Раду?Юридически Зеленский не имел права распустить Раду. Ведь фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Поэтому у депутатов есть 30 дней, чтобы создать новую коалицию. А распустить Раду в течение этого периода невозможно, и после этого – тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий действующего парламента. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.



Почему Раду нельзя распустить: инфографика



