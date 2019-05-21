Зеленський озвучив аргумент для розпуску Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що головним аргументом для достроково розпуску Верховної Ради є вкрай низька довіра українців до парламенту та нардепів.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій і керівництвом Ради у Києві. На ній політики якраз обговорювали дострокове припинення її повноважень та призначення позачергових виборів.

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Головним аргументом для розпуску Верхвоної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Юридична підстава для розпуску – з 2016 року не існувало коаліції,

– заявив Зеленський.

На зустрічі обговорили дату проведення дострокових виборів. За словами радикала Олега Ляшка та представника Зеленського - це, ймовірно, буде 21 липня 2019 року. Проте, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила, що можливою датою позачергових виборів до парламенту буде 21 або 28 липня.



Коли мають відбутися позачергові вибори в парламент: що каже закон

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір розпустити український парламент 20 травня під час інавгураційної промови. Він дав нардепам декілька термінових завдань "на 2 наступні місяці" до розпуску Ради: прийняття закону про зняття депутатської недоторканості, про незаконне збагачення та про вибори.

Чому Зеленський не мав юридичних підстав розпустити Раду?Юридично Зеленський не мав права розпустити Раду. Адже фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. А розпустили Раду протягом цього періоду неможливо, і після цього – теж. Адже 27 травня починається піврічний термін до закінчення повноважень чинного парламенту. Однак в команді Зеленського опирались на те, що де-факто коаліції не існує вже кілька років.



Чому Раду не можна розпустити: інфографіка