Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду. Пізніше він разом з лідерами фракцій під час зустрічі домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску – читайте у нашому матеріалі.

Існують різні думки щодо повноважень ВР після розпуску. Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляла, що Верховна Рада не зможе ухвалювати рішення після указу президента про дострокове припинення її повноважень.

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"З моменту видання указу, згідно з 85-ю і 90-ю статтями Конституції, парламент не може ухвалювати закони, інші рішення, а може тільки піти на вибори", – пояснила Тимошенко.

Однак радник Зеленського Андрій Богдан вважає, Верховна Рада може ухвалювати рішення і після указу про дострокове припинення її повноважень.

Це передбачено в Конституції, що Верховна Рада складає свої повноваження перед новообраним парламентом з моменту складення присяги останнім. Тому Рада діє, розглядатиме закони. Інше питання – явка депутатів, виконання ними своїх депутатських повноважень,

– додав Богдан.



Коли відбудуться позачергові вибори у Раду: інфографіка

Чому Зеленський не мав юридичних підстав розпустити Раду?20 травня під час інавгураційної промови Зеленський заявив, що розпустить парламент. До розпуску Ради президент доручив нардепам схвалити закон про зняття депутатської недоторканості, закон про незаконне збагачення та закон про вибори.



Проте юридично Зеленський не мав права розпустити Раду. Адже фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. А розпустили Раду протягом цього періоду неможливо, і після цього – теж. Адже 27 травня починається піврічний термін до закінчення повноважень чинного парламенту. Однак в команді Зеленського опирались на те, що де-факто коаліції не існує вже кілька років.