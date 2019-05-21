Про що домовились Зеленський і голови фракцій щодо розпуску парламенту

Президент України Володимир Зеленський і лідери фракцій Верховної Ради попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня 2019 року. Відповідний указ президента, швидше за все, заявиться 22 травня.

"Консультації пройшли. Орієнтовно вибори на 21 липня. Але ми повинні змінити виборче законодавство", – сказав після засідання лідер Радикальної партії Олег Ляшко та додав, що його партія піде на вибори.

Зеленський скерує голові парламенту листа для проведення позачергового засідання Ради для зміни виборчого законодавства, дода нардеп.

Заява "Блоку Петра Порошенка"

"З погляду нашої фракції і партії БПП, є два аспекти в цьому всьому. Перше – це політичний аспект. Я хотів би підтвердити, що БПП готовий до дострокових парламентських виборів і обов’язково братиме в них участь. Щодо юридичного аспекту, є порушення Конституції", – заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Заява "Народного фронту"

Партія "Народний фронт" має намір брати участь у позачергових виборах до Ради, заявив лідер парламентської фракції Максим Бурбак.

"Що стосується участі нашої партії у виборах, хотів би ще раз підтвердити – ми їх не боїмося, готові і про це жоден раз заявляли", – сказав Бурбак.

Він додав, що також вважає розпуск Ради політичним рішенням, адже не вбачає для цього конституційних підстав.

Позиція "Відродження"

Співголова партії "Відродження" Віталій Хомутиннік заявви, що Зеленський запропонував змінами до виборчого законодавства скасувати мажоритарну складову і знизити прохідний бар'єр до 3% на виборах народних депутатів.

За словами Хомутинніка, з ініціативи фракцій обговорювали також уточнення норм про імперативний мандат.

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