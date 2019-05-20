Гройсман і міністри: чим Україні запам’ятається поки що чинний уряд

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку у середу, 22 травня, одразу після закінчення засідання Кабінету міністрів. Що зробив уряд під керівництвом Гройсмана та яким ми його запам’ятаємо – розбирались журналісти 24 каналу.

Що ми знаємо про Володмира Гройсмана та якими були ключові фази діяльності його уряду – читайте далі.

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Хто такий Володимир Гройсман?

Політик. Колишній мер Вінниці, який був дуже популярним у місті через те, що чимало зробив для його розвитку.

Колишній віце-прем'єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, який запам’ятався тим, що став автором реформи децентралізації.

Колишній спікер Верховної Ради, який нічим особливо не відзначився на цій посаді.

Зрештою – глава уряду, який три роки доволі насичено працював на своїй посаді.

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Як він став прем’єром?

14 квітня 2016 року Верховна Рада України проголосувала за відставку уряду Арсенія Яценюка (який і запросив Гройсмана до Кабміну). Одночасно депутати проголосували за призначення Гройсмана прем'єр-міністром – його підтримали 257 депутатів із фракцій БПП, "Народного фронту", групи "Відродження" та групи "Воля народу".

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Чим лякало його призначення?

На момент свого призначення Гройсман сприймався виключно як людина президента Петра Порошенка, декоративна фігура і символ узурпації влади, стагнації системи і тотальної корупції. Однак Гройсман виявився настільки амбітним політиком, що поступово він виокремився в абсолютно самостійну фігуру, яка навіть зважувалась на конфлікти із президентом.

Чим відзначився його уряд?

Сам Гройсман вважає, що лишає країну у хорошому стані. "Ми не допустили жодної кризи і жодних проблем, які б несли загрозу українській державності", – сказав він, повідомляючи про своє рішення.

Детальний звіт діяльності його уряду виглядає ось так:

В цілому, його прем’єрство, попри те, що воно припало на доволі складний період історії України, дійсно пройшло більш-менш рівно. За даними експертів VoxCheck, спіймати його на брехні було вкрай важко – цитати прем'єра в основному стосуються виконаної урядом роботи, опису законопроектів, ініційованих Кабміном, бюджету. Що сильно сприяло тому, що він регулярно опинявся у списку найчесніших політиків України.

Дивіться також відео одного з фактчекінгів заяв Гройсмана від VoxCheck:

З ключових досягнень – Гройсман взявся за зміни в галузях, які раніше вважалися непідйомними через свою непопулярність. Саме уряду Гройсмана вдалося розпочати пенсійну, медичну, освітню реформу та децентралізацію. Ставлення до цих реформ було неоднозначним, однак вони мають певні практичні результати. Ще одне непопулярне, але важливе досягнення – вирівнювання тарифів на газ для населення та промисловості за принципом імпортного паритету. Приємний побутовий бонус для населення – спрощення надання адміністративних послуг.

З головних скандалів – історія з його перекладачем, який виявився російським шпигуном; введення у дію формули "Роттердам+", відсутність земельної реформи та неліквідовані корупційні схеми у структурах Державної фіскальної служби.

Крім того, активісту руху "Чесно" зафіксували, що Гройсман за рік до виборів рекламував свою особу, прикриваючись рекламою "Уряду Гройсмана". За підрахунками руху, у першому півріччі реклама обійшлась у 12 мільйонів бюджетних гривень. Подібна агітація подавалась під маркуванням "соціальна реклама".

Згідно зі статтею 115 Конституції України, відставка прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

У цьому випадку Верховна Рада формує новий склад уряду в строки і в порядку, визначені Конституцією. Прем'єр і міністри, які склали повноваження, продовжують виконувати свої обов'язки до початку роботи нового Кабміну. Відтак, Гройсман поки що лишається разом із нами, допоки парламент не вирішить, хто прийде йому на заміну.